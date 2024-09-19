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19/09/2024Text: Charlotte Tsui

肌膚也要Detox！從爽膚水到面膜，以Melvita、Lush、Esse的皇牌天然美肌品，找回健康的肌膚平衡！

#Lush #天然護膚 #敏感肌 #面膜 #beauty #精油 #Melvita #Skincare #Esse #Editor’s Pick #Pai #Body Care & Hair #Editors Pick

　　女生們曾否也試過用盡心思，不惜花昂貴價錢只為買到一瓶有效的護膚品，怎知還未試到效果反而生了油脂粒，或是敏感泛紅？其實不少化妝品為了能方便保存、美化香氣及質地，都加入了刺激皮膚的酒精、香精、添加劑及防腐劑等化工原料。即使是廣告中看似天然的品牌，其實仔細看看原料標籤，也標註著長長的化學名詞，敏感肌的女生更是難以有選擇。今天，編輯為女生們找來這4個崇尚天然的品牌及其皇牌產品，真正地天然改善肌膚！

 

純純玫瑰香氣

Melvita有機玫瑰保濕微精華水

 

　　Melvita是源自法國的天然護膚品牌，通常不含人工色素、合成香料和防腐劑，而是使用植物提取物和精油，強調自然與健康之美。該品牌是行內以其生態可持續和有機的產品而聞名。

 

 
 
 
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Melvita Hong Kong Official（@melvitahk）分享的貼文

 

　　Melvita 的玫瑰水是一款受到廣泛喜愛的天然護膚產品，其原料十分純粹：100%天然成分。玫瑰水由大馬士革玫瑰花瓣提取而來，具有保濕、舒緩、抗炎等功效，受到許多客人青睞，是品牌的皇牌產品。除了玫瑰花水，還有有機橙花水及有機矢車菊花水，適合喜歡不同香氣的你。

 

下一頁：給臉頰的甜美雪糕！Lush天然面膜

 

  • by Senior Content Editor

    Charlotte Tsui

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