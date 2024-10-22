小顏按摩消除水腫超有感！專訪SUQQU護膚專家平澤陽子，一次學懂「顏筋按摩」手法+注意點！

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過者日復日的忙碌生活，除了身心疲憊，惱人的肌膚問題自然也隨之而來。面對水腫暗啞肌，各式美容儀已是都市女生必備保養物。但要用對刮痧板、美容儀，往往也要先掌握好力度和強度，一不小心反會為肌膚帶來傷害。

其實，想好好護理肌膚、改善水腫暗啞情況，靠我們一雙手也能簡單做到！這次DIVA邀請了日本品牌SUQQU的Skincare Specialist平澤陽子（Yoko Hirasawa）老師，和我們解構品牌人氣「顏筋按摩」的要點，今晚回家一起跟著做吧！

C：Christy Yiu

Y：Yoko Hirasawa

C：SUQQU的「顏筋按摩」有甚麼好處？

Y：這套按摩針對忙碌的都市人，通過對面部筋膜、骨骼和淋巴／血液循環的密切關注，矯正筋膜的扭曲／錯位，促進面部肌肉運動，以消除肌膚機能的障礙，促進正常運作。按摩後肌膚機能得到改善，呈現出無水腫、緊緻的小臉印象。我自己也是顔筋按摩的忠實粉絲，已經實踐了十年以上了！

C：一般面部按摩和刮痧，與「顏筋按摩」有甚麼分別？

Y：SUQQU 的「顔筋按摩」與「刮痧」之間的主要區別在於是否使用工具進行護理。SUQQU 的「顔筋按摩」是一種全部依賴雙手的按摩方法，無需使用任何工具，以恢復本來的面部輪廓和氣色。

這種人手按摩手法能細緻地觸及鼻翼和眼頭等細微部位，讓你感受到雙手肌膚的溫暖和舒適。希望大家能親身體驗，這個彷彿與自己的肌膚對話的獨特按摩手法。

C：那麼「顏筋按摩」的、力度、手法有哪些重點？可以分享老師實踐時的要訣嗎？

Y：肌肉容易緊繃的臉頰和眉毛附近，建議以「有點疼但舒服」的力度進行按摩。不過，每個人對力度的感受不同，因此優先考慮舒適度是堅持繼續進行按摩的關鍵，我也會這樣告訴客人。相對而言，皮膚較薄的部位（例如眼周或眼下到顴骨上方等）以及淋巴引流時，則應使用輕柔的撫觸力度，讓皮膚不會被拉扯到。

這種舒適且有比重平衡的按摩方法，能更易看到肌膚及輪廓的變化，因此更能夠保持按摩習慣的動力。關於具體的力度及手法細節，大家可以參考YouTube影片，SUQQU專櫃店員也可以提供，如有問題歡迎隨時聯繫我們！

C：「顏筋按摩」應在甚麼時候進行，以達至最佳效果？

Y：我們建議在卸妝和洗臉後，在拭乾水分的臉部肌膚進行「顔筋按摩」。這項按摩能讓肌膚變得更加光滑，像是日常護膚前的「第0 個步驟（STEP 0）」。在按摩之後進行正常的護膚程序，會有效促進護膚品滲透，更容易感受到護膚效果。

C：按摩後，有哪些護膚注意點？

Y：「顔筋按摩」後的肌膚狀態，是僅靠卸妝和洗臉無法實現的，充滿血色感的明亮肌膚，就像是「還原本來的素肌」。因此，按摩後的護膚步驟應該輕柔地用手按壓吸收，像為肌膚充分補充營養般。此外，適中的護膚品使用量（不能太少）也是導向美肌的重要關鍵。

C：⁠上班族也許未必能每天按摩，老師推介最少要多久按一次？

Y：我建議盡量每天早晚各進行一次顏筋按摩，這樣可以減少肌膚的不穩定。其實，在來香港的兩週前，我每天都堅持進行兩次按摩，因此來到香港面對不同氣候也沒有感到肌膚不適，度過了非常舒適的一星期。這無疑是得益於SUQQU 的顏筋按摩，讓我再次受到感動！對於想要調整肌膚狀況的人，我非常建議每天進行兩次使用。

不過，我相信對於不少人來說，每天進行按摩可能有點困難。我也有無法每天都按摩的時候。在這種情況下，可以按情況調整，比如在重要日子前集中護理（早晚各兩次，持續五天到一週），或者每週進行一次特別護理等。

當你希望改善粉底的上妝效果時，非常推薦早上按摩；而當你想放鬆心情進行護膚時，則建議晚上進行按摩……根據自己的節奏進行，才是最佳的時機。我認為在按摩後觀察肌膚的變化也是一件很愉快的事情。

C：如在太忙或懶惰的日子，只能做1至2個步驟，老師會推介哪些必做的動作呢？

我在店內也經常被問到。在理想情況下，建議在店內與美容顧問進行諮詢和按摩後，再為你的肌膚狀況推薦合適的步驟。但一般來說，對於容易積累疲勞而變得緊繃的位置，我們推薦「步驟5-2」。這個步驟涵蓋了從眼下到臉部輪廓的七個部分，能有效紓緩臉頰和下巴周圍的肌肉，回復清晰的臉部輪廓。

此外，許多人在下班後也會不斷使用手機和電腦、社交媒體，缺乏休息，無意中使交感神經變得活躍。對於這樣的人，我們建議在深呼吸放鬆的同時進行「步驟7」的鎮靜步驟（Cool Down）。這個步驟使用手掌輕撫及平整臉部，將淋巴排出。晶采立體按摩霜的柑橘花香也能幫助你在按摩時放鬆身心，感受如香水般逐層變化的香氣層次，包括清新的柑橘前調、以鈴蘭為主的清新花香中調，以及帶有深度的麝香後調。

SUQQU 的顏筋按摩共有7個步驟，但即使只選擇做你喜歡的步驟，也能感受到效果。希望你能在呵護自己肌膚的同時，像與自己的肌膚對話般，放鬆並融入按摩過程。

下一頁：SUQQU「顏筋按摩」完整教學！







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