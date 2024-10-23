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23/10/2024Text: DIVA編輯部Photo: 官方圖片

SOGO Thankful week 2024感謝祭護膚／美妝合集！Prada、NARS皇牌彩妝優惠、千元以下入手SK-II人氣套裝

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　　半年一度的SOGO感謝祭又來了！是次感謝祭的首階段將於10月25日展開，分兩階段至11月24日，不少美妝品牌也趁機推出年度超值美妝套裝！一如以往，編輯部為大家整理好是次感謝祭的各大護膚美妝精選優惠，Let's go shopping！

 

SOGO感謝祭護膚品優惠：必搶SK-II、Clarins、Guerlain人氣套裝！

 

　　先來看看今年感謝祭必買的護膚套裝！ 精選品牌有SK-II、Clarins、Guerlain和su:m37°等，當中SK-II的套裝最為吸引，$1,700即可入手原價逾$3,000元的神仙水精華增量套裝；若是Guerlain殿級蜂皇系列的粉絲，記得不要錯過殿級蜂皇全效嫩肌緊緻修護套裝，大減$2,000元！

 

 

SK-II神仙水精華增量套裝 $1,700 （價值$3,191）

 

護膚精華230mL、護膚精華30mL*5嫩膚清瑩露30mL、麂皮小金球化妝包

 

SK-II SKINPOWER精華霜淨肌面膜套裝$990 （價值$1,555）

 

SKINPOWER致臻能量精華霜50g、護膚面膜*3、淨肌護膚潔面乳20g*2

 

SK-II 光藴鑽白眼霜精華套裝$2,630 （價值$4,036）

 

光蘊臻采煥亮精華30mL、輕透光感鑽白CC霜 SPF 50/PA++++、能量眼霜15g、護膚精華30mL*3、淨肌護膚潔面乳20g*2、SKINPOWER致臻能量精華霜15g、嫩膚清瑩露30mL

 

Guerlain殿級蜂皇全效嫩肌緊緻修護套裝 $6,204 （價值$8,972）

 

殿級蜂皇精華爽膚水300ml及40ml *2、活肌蜜50ml及5m*2、雙效精華50ml及0.6ml *7、 日霜50ml及7ml、晚霜50ml及3ml、眼霜15ml及3ml、化妝袋

 

Guerlain御庭蘭花緊緻提升精華套裝 $5,800 （價值$7,949）

 

御庭蘭花緊緻提升精華50ml、濃粹精華盈露40ml、潔面霜30ml、金緻煥采乳霜7ml、全效修護精華5ml、藝術沙龍叛逆玫瑰淡香精2ml

 

Guerlain殿級蜂皇精華爽膚水套裝 $1,040 （價值$1,566）

 

殿級蜂皇精華爽膚水300ml、活肌蜜5ml、眼霜3ml、日霜3ml、雙效精華0.6ml*7

 

下頁看更多SOGO感謝祭護膚品優惠！

 

 

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