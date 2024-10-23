SOGO Thankful week 2024感謝祭護膚／美妝合集！Prada、NARS皇牌彩妝優惠、千元以下入手SK-II人氣套裝

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半年一度的SOGO感謝祭又來了！是次感謝祭的首階段將於10月25日展開，分兩階段至11月24日，不少美妝品牌也趁機推出年度超值美妝套裝！一如以往，編輯部為大家整理好是次感謝祭的各大護膚美妝精選優惠，Let's go shopping！

SOGO感謝祭護膚品優惠：必搶SK-II、Clarins、Guerlain人氣套裝！

先來看看今年感謝祭必買的護膚套裝！ 精選品牌有SK-II、Clarins、Guerlain和su:m37°等，當中SK-II的套裝最為吸引，$1,700即可入手原價逾$3,000元的神仙水精華增量套裝；若是Guerlain殿級蜂皇系列的粉絲，記得不要錯過殿級蜂皇全效嫩肌緊緻修護套裝，大減$2,000元！

SK-II神仙水精華增量套裝 $1,700 （價值$3,191）

SK-II SKINPOWER精華霜淨肌面膜套裝$990 （價值$1,555）

SK-II 光藴鑽白眼霜精華套裝$2,630 （價值$4,036）

Guerlain殿級蜂皇全效嫩肌緊緻修護套裝 $6,204 （價值$8,972）

Guerlain御庭蘭花緊緻提升精華套裝 $5,800 （價值$7,949）

Guerlain殿級蜂皇精華爽膚水套裝 $1,040 （價值$1,566）

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