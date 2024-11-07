Guerlain 2024聖誕倒數月曆開箱！25件奢華驚喜，從香水、唇膏到護膚品！節日限定系列：ROUGE G寶石唇膏、OMBRES G四色眼影、彩妝粉盒

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臨近年末，總會被節日氣氛所感染。儘管生活再忙碌和枯燥，也想找個契機和藉口為平凡的每一天綴以一絲儀式感。要數充滿儀式感的禮物，聖誕倒數月曆一定在清單上！今年，就讓編輯部和大家一起開箱各式各樣的聖誕倒數月曆，以及一系列閃爍動人的節日系列香水、美妝品，為每一天尋到一些小確幸。

在各式各樣的倒數月曆中，編輯先和大家一起開箱來自法國嬌蘭的 The Hive of Wonders Advent Calendar，以及一系列閃爍動人的節日系列香水、美妝品！

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嬌蘭星鑽藍夜聖誕倒數月曆

Guerlain The Hive of Wonders Advent Calendar

嬌蘭今年的聖誕倒數月曆請來藝術家Shourouk Rhaiem 以夢幻世界為靈感的想像，勾勒了一個夢幻且奢華的驚喜！倒數月曆以藍色為主調，外形如一個溫馨的小蜂巢，呼應品牌的經典成分之一。以深藍色調與鎏金色調繪上經典的聖誕、節日、禮物、絲帶等元素，就如夜空中的璀璨流星。

打開倒數月曆，裡面共有25格小驚喜！宛如巢室的小格子中裝有香水、蠟燭、護膚用品到美妝品，滿足日常護膚到外出妝容！要數Advent Calendar的焦點，必定是以閃石覆蓋的25號巢室，內藏ROUGE G寶石唇膏，其唇膏盒飾以大量水晶，在燈光下散發出閃爍的光影，讓人愛不釋手。另一焦點就是7款藝術沙龍系列迷你香水，從靜日沉思、白色革調、幽夜白芷到迷夜橙花等，滿足一個星期7天不同的心情與穿搭；此外，還有以皇牌殿級蜂皇蜜系列和奢華的御庭蘭花系列護膚品，以及4款迷你香氛蠟燭，為靜謐的夜綴以一絲氛圍感。

嬌蘭2024節日限量版系列

除了聖誕倒數月曆，嬌蘭推出的節日限量版系列同樣閃爍迷人，從香水、唇膏、眼影到彩妝粉盒都帶著幻彩的光芒，讓人愛不釋手！

節日系列繼續由藝術家Shourouk Rhaiem設計，綴以大量閃石為節日點綴氣氛，帶來ROUGE G寶石唇膏、OMBRES G眼影組合、MÉTÉORITES幻彩流星彩妝粉盒和TERRACOTTA古銅仿曬彩妝粉盒等節日限量版。限量版OMBRES G 888 REGARDE-MOI眼影盒以閃石鑲嵌出一隻怪趣的眼睛，玩味十足。眼影以玫瑰紅為主色調，從閃爍金屬銅色到緞光布根地酒紅色、深紅色和淡粉紅色，充滿節日感。

以閃石鑲嵌出唇膏圖騰的ROUGE G寶石唇膏分別推出兩款全新色調——980 LE ROUGE FABULEUX和207 LE BEIGE BIJOU。前者是艷麗的深紅色，散發性感氣息；後者是淡粉紅米色，清雅柔和間，打造最誘人的裸唇妝。

還有讓人驚喜的METEORITES SOUS LES ÉTOILES幻彩流星彩妝粉盒，以藍色和金色閃石勾勒出玫瑰圖案，蘊含全新珠粉組合，以金色為底色，輕柔地均勻膚色，瞬間為妝感增添亮澤的色調。

每年嬌蘭都會推出限量版香氛，並以華麗的珠寶裝飾瓶身，將香氛昇華至宛如藝術品般的存在。今年推出了兩款限量版香氛，分別是誕辰100周年的Shalimar香氛，以及Imagine Guerlain2024年香氛。前者將1925年設計的傳奇刻面名瓶重現，以人手將閃石逐顆附在玻璃上，瓶身的孔雀羽毛元素是以香氛的印度靈感源頭致意；瓶內盛載著SHALIMAR L’EXTRAIT香精，前調是繁花與佛手柑的清香，再綴以鳶尾花、茉莉和玫瑰香調增添和煦之意。香草和東加豆的溫和香調為香氣天上一絲性感和誘人的氣息，全球只推出58件編號版。

Imagine Guerlain 2024年香氛絕對是一個經典奢華的存在，香水瓶身由玻璃名家 POCHET DU COURVAL製造，飾以扇貝圖案和蜜蜂，這些浮雕圖形均用人手塗上純金，瓶身上配以一件由Shourouk Rhaiem構思的闊身水晶手鐲。香氛以花香、柑橘、橙香為前調，再綴以沉穩的木質香調，增添層次感！這款香氛全球推出3,300件編號版。

查詢：嬌蘭星鑽藍夜聖誕倒數月曆

查詢：嬌蘭官網







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