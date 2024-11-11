香氛愛好者必藏！聖誕倒數月曆2024：Diptyque冬日毛絨感、Jo Malone 流金時代、Ritual夢幻聖誕村

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臨近年末，總會被節日氣氛所感染。儘管生活再忙碌和枯燥，也想找個契機和藉口為平凡的每一天綴以一絲儀式感。要數充滿儀式感的禮物，聖誕倒數月曆一定在清單上！今年，就讓編輯部和大家一起開箱各式各樣的聖誕倒數月曆，以及一系列閃爍動人的節日系列香水、美妝品，為每一天尋到一些小確幸。

1 / 冬日暖意：Diptyque Advent Calendar

毛絨感總是冬日裡的一絲暖意。而這絲舒適感便能在Diptyque今年推出全新的夢幻戟絨節日系列中感受到。這個節日系列特別邀請英國藝術家 Lucy Sparrow 設計，以色彩繽紛的戟絨布為主設計原料，綴以薑餅人、聖誕樹、拐杖糖、星星、松果等充滿節日氣氛的聖誕元素。在最新的25天聖誕倒數日曆中，Lucy Sparrow以針線盒為靈感，融入魔幻的元素，從香氛蠟燭、香水到香膏，讓每個小抽屜都為嗅覺與感官帶來驚喜。除了經典的香氛蠟燭外，聖誕倒數月曆中還隱藏了三款新品，包括冬日限量香氛蠟燭:Sapin（冷杉）、香氛蠟燭及Étoile（星星）和Friandise（甜點）香氛蠟燭，為冬日增添慢慢的氛圍感。

查詢：Diptyque

2 / 流金時代：Jo Malone London Advent Calendar

Jo Malone今年以流金時代為主題，經典懷舊的華麗聖誕節目為靈感，帶來一個金光閃閃的驚喜！在全新流金時代聖誕系列中，除了經典古龍水、居室香氛推出聖誕限量版外，還有讓人期待的25天聖誕倒數日曆和12天聖誕倒數日曆。全新倒數月曆綴以繽紛的印花、充滿復古玩味的印花帶來滿滿的節日氣氛。25格驚喜涵蓋經典古龍水、節日獨家香氛、迷你香氛蠟燭及護理產品，經典如英國梨與小蒼蘭古龍水和鼠尾草與海鹽古龍水，還有十分適合冬季的牡丹與胭紅麂絨迷你香氛工藝蠟燭和冷杉與艾蒿古龍水，以香氣點綴平凡，為冬日帶來療癒感。

查詢：Jo Malone London

3 / 阿姆斯特丹的聖誕小鎮：Rituals Deluxe Advent Calendar

Rituals今年以荷蘭的傳統為靈感，將阿姆斯特丹運河與美麗建築置入其中，將聖誕倒數月曆化身充滿氣氛的小鎮，加上閃閃發光的LED 燈，讓人每次打開這個驚喜時，仿如走進水晶球般夢幻聖誕村，溫馨又有氣氛！聖誕倒數月曆共有24格驚喜，從經典的香氛、蠟燭到日常護理的沐浴洗護用品、護手霜、護膚油等，如大熱的Private 系列迷你香薰蠟燭、The Ritual of Mehr 迷你香薰條、Suede Vanilla 家居香薰噴霧、The Ritual of Karma 身體護膚油、Amsterdam Collection 身體乳霜等，無微不至的照顧著繁忙生活中每一個放鬆時刻。

查詢：Ritual

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