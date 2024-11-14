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14/11/2024Text: Christy Yiu

開箱Clé de Peau Beauté首個聖誕倒數月曆！節日限定人氣妝前乳、四色眼影組合，12個夢幻驚喜！

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　　臨近年末，總會被節日氣氛所感染。儘管生活再忙碌和枯燥，也想找個契機和藉口為平凡的每一天綴以一絲儀式感。要數充滿儀式感的禮物，聖誕倒數月曆一定在清單上！今年，就讓編輯部和大家一起開箱各式各樣的聖誕倒數月曆，以及一系列閃爍動人的節日系列香水、美妝品，為每一天尋到一些小確幸。

 

　　今天，編輯就和大家一起開箱日本貴婦品牌Clé de Peau Beauté的光幻夢城限量聖誕倒數月曆，還有一系列節日限定的美妝品，一起踏上夢幻之旅！

 

 
 
 
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Clé de Peau Beauté

光幻夢城限量聖誕倒數月曆

 

　　作為Clé de Peau Beauté首個推出兼香港限定的聖誕倒數月曆，寶盒以粉色為設計主調，盒面飾以巴黎著名的凱旋門，掀開可見巴黎地標建築地圖，宛如即將要展開一段巴黎夢幻旅程，從美妝到護膚，絕對是一格一驚喜。

 

Photo by Celia Li

 

Photo by Celia Li

 

　　倒數月曆共有12格，焦點自然是共5款的節日限定產品，經典的Eye Color Quad 四色眼影組合換上聖誕新裝，交織閃爍金、柔和米、綠藍及玫瑰赤啡色，飛馬壓花圖案更是別緻。最吸引的莫過於有最強底霜之稱的Correcting Cream Veil 妝前乳霜，一抹打造零瑕肌兼8小時持妝，節日包裝設計更具收藏價值！

 

Photo by Celia Li

 

Photo by Celia Li

 

　　除了節日限定產品，月曆亦內藏了限量版City of Dreamlight光幻夢城夢幻拼圖以及6件小旅行裝產品，包括臻緻精華修護粉底、鉑鑽日間防曬活膚乳液以及THE SERUM煥活細胞精華等，每款也是品牌的人氣產品，這次的倒數月曆可說是誠意之作。

 

Clé de Peau Beauté 光幻夢城限量聖誕倒數月曆 $3,210

Radiant Multi Repair Oil Mini Set 迷你全效修護精華油套裝

Correcting Cream Veil 妝前乳霜（光采柔滑）

Eye Color Quad 四色眼影組合502 Wings of Wonder

The Luminizing Face Enhancer 亮膚光映粉107 Magical Lights

Lipstick 柔亮唇膏 526 Enchantment Blooms

Clarifying Cleansing Foam 鉑鑽淨膚潔面泡沫 20ml

The Serum 煥活細胞精華 7ml

Hydro Softening Lotion 鉑鑽凝亮柔膚水 30ml

Protective Fortifying Emulsion 鉑鑽日間防曬活膚乳液 SPF25 PA+++ 12ml

Intensive Fortifying Emulsion 鉑鑽夜間修護乳液  12ml

The Foundation 臻緻精華修護粉底 SPF25 PA++ 010 -3ml

City of Dreamlight 光幻夢城限量夢幻拼圖

Source/ Clé de Peau Beauté

 

下一頁：Clé de Peau Beauté 光幻夢城限量系列

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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