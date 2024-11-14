開箱Clé de Peau Beauté首個聖誕倒數月曆！節日限定人氣妝前乳、四色眼影組合，12個夢幻驚喜！

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臨近年末，總會被節日氣氛所感染。儘管生活再忙碌和枯燥，也想找個契機和藉口為平凡的每一天綴以一絲儀式感。要數充滿儀式感的禮物，聖誕倒數月曆一定在清單上！今年，就讓編輯部和大家一起開箱各式各樣的聖誕倒數月曆，以及一系列閃爍動人的節日系列香水、美妝品，為每一天尋到一些小確幸。

今天，編輯就和大家一起開箱日本貴婦品牌Clé de Peau Beauté的光幻夢城限量聖誕倒數月曆，還有一系列節日限定的美妝品，一起踏上夢幻之旅！

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Clé de Peau Beauté

光幻夢城限量聖誕倒數月曆

作為Clé de Peau Beauté首個推出兼香港限定的聖誕倒數月曆，寶盒以粉色為設計主調，盒面飾以巴黎著名的凱旋門，掀開可見巴黎地標建築地圖，宛如即將要展開一段巴黎夢幻旅程，從美妝到護膚，絕對是一格一驚喜。

倒數月曆共有12格，焦點自然是共5款的節日限定產品，經典的Eye Color Quad 四色眼影組合換上聖誕新裝，交織閃爍金、柔和米、綠藍及玫瑰赤啡色，飛馬壓花圖案更是別緻。最吸引的莫過於有最強底霜之稱的Correcting Cream Veil 妝前乳霜，一抹打造零瑕肌兼8小時持妝，節日包裝設計更具收藏價值！

除了節日限定產品，月曆亦內藏了限量版City of Dreamlight光幻夢城夢幻拼圖以及6件小旅行裝產品，包括臻緻精華修護粉底、鉑鑽日間防曬活膚乳液以及THE SERUM煥活細胞精華等，每款也是品牌的人氣產品，這次的倒數月曆可說是誠意之作。

下一頁：Clé de Peau Beauté 光幻夢城限量系列







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