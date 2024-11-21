Winter Skincare：編輯實試Clean Beauty好物推介！從頭髮到肌膚，來自Aesop、GOD DAG LAB的冬天滋潤法寶

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天氣終於開始轉冷，肌膚乾燥感愈見強烈，換上滋潤型的護膚品，才能做好冬季Skincare。市面上充斥各種各樣護膚品，每款也主打不同有效成分，讓用家按照自己需要選擇所需。而我，自從接觸了「純淨保養」這個概念，桌上的保養品已漸漸換成走Clean Beauty路線。

說Clean Beauty，相信大家也不會陌生，這類護膚品著重成分的安全性，不含激素、動物來源或其他毒素，以植物萃取作為主要成分，基本上是安全無毒、加上配會可持續發展，就可歸納為Clean Beauty。今期，為大家推介兩個編者愛用的Clean Beauty品牌護膚好物，好讓你在護膚同時，愛惜大自然環境。

人氣天然護膚品牌 —



Aesop

作為天然護膚品牌的龍頭，Aesop在全球的火紅程度自然不用多說。一系列高效產品和可持續的設計方式，基本上一個品牌已能解決身體至面部所需。

在 Instagram 查看這則貼文 Aesop（@aesop）分享的貼文

品牌把爽膚水稱為「調理液」，旨在平衡肌膚，為後續保濕步驟做好準備，同時亦能清除殘留在肌膚上的污垢。純淨無瑕調理液是我每天早晚的護膚Step 1，成分含玫瑰花瓣、維他命原B5和米赫毛黴等，具溫和去角質功效，適合毛孔粗大肌膚，使用時不必像平日用爽膚水般滴在棉花上，直接將4至5滴調理液倒在掌心，輕拍上面，肌膚吸收後已能減輕8成乾燥狀況，滋潤不黏稠。

用過調理液後，我會以「3+2」的公式配搭使用澄瑩面部精華素和煥采滋潤精露，把3滴精華滴在掌心，混合2滴滋潤精露（亦即是油），搓暖後輕拍上面，能大大加強保濕效果和平衡肌膚，最後使用自己喜歡的面霜，大功告成。若在春夏時節，精華+油的組合足夠滋潤，更能頂替面霜功效。

查詢／購買：Aesop

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