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26/11/2024Text: Christy YiuPhoto: Celia Li, Heizel Choi

開箱Charlotte Tilbury、Bobbi Brown聖誕倒數月曆！CT皇牌魔法面霜、BB「五花肉」美肌光影粉， 入手兩大品牌經典美妝品

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　　臨近年末，總會被節日氣氛所感染。儘管生活再忙碌和枯燥，也想找個契機和藉口為平凡的每一天綴以一絲儀式感。要數充滿儀式感的禮物，聖誕倒數月曆一定在清單上！今年，就讓編輯部和大家一起開箱各式各樣的聖誕倒數月曆，以及一系列閃爍動人的節日系列香水、美妝品，為每一天尋到一些小確幸。

 

　　今期，為大家帶來人氣美妝品牌Charlotte Tilbury 和Bobbi Brown的聖誕倒數月曆，集美觀和實用於一身，是性價比高之選！

 

Charlotte Tilbury閃鑽心願魔法寶盒

 

 

　　作為美妝控的寵兒，Charlotte Tilbury每年聖誕倒數月曆可說是必收之選。今年月曆化身為心形魔法寶盒，光是外觀已讓人愛不惜手。

 

 

　　魔法寶盒內藏12個珠寶抽屜，輕輕抽出，每一格也是小驚喜！Charlotte Tilbury的倒數月曆向來也是「抵買」之選，今年同樣不例外，打開月曆，有品牌的經典Magic Cream魔法面霜，面霜有著奶油般的細滑質感，加上補水配方，十分適合在乾燥天當成妝前底霜使用，使妝容更貼服，減低浮粉情況。

 


Source/ Charlotte Tilbury

 

　　月曆中還有人氣Airbrush Flawless Setting Spray 定妝噴霧，噴霧主打不黏膩的清新質感、保濕鎖水，有效持妝 16 小時，是年末派對的必備好物。

 

 

　　除了以上兩款皇牌產品，珠寶抽屜亦內藏旅行裝Matte Revolution摩登霧感唇膏、以及其他美妝品如睫毛膏和唇線筆等，而魔法寶盒更可兼作首飾盒使用，極具收藏價值。

 


Charlotte Tilbury閃鑽心願魔法寶盒 $1,830
-    Charlotte’S Magic Cream 魔法面霜 15ml
-    Beauty Light Wand 光影筆 – Pinkgasm
-    Airbrush Flawless Setting Spray定妝噴霧 34ml
-    Charlotte’S Magic Serum Crystal Elixir 魔法水晶能量精華8ml
-    Hyaluronic Happikiss 水漾幸福潤唇膏- Pillow Talk
-    Charlotte’S Magic Lip Oil Crystal Elixir 魔法水晶能量護唇油
-    Glow Toner 魔法光透柔膚液 30ml
-    旅行裝Pillow Talk Push Up Lashes! 睫毛膏 - Super Black
-    旅行裝Pillow Talk 眼線筆 - Pillow Talk
-    旅行裝Lip Cheat 唇線筆 - Pillow Talk
-    旅行裝Hollywood Beauty Icon Lipsticks星光矚目唇膏 – Matte Revolution 摩登霧感唇膏 - Hollywood Vixen
-    旅行裝 Matte Revolution 摩登霧感唇膏 - Pillow Talk

 

查詢／購買：Charlotte Tilbury

 

下一頁：Bobbi Brown閃耀光彩12天聖誕倒數日曆

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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