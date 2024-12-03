開箱Valentino、Prada、RMK節日系列！人氣Y2K粉紫色調眼影盤、派對女王必備高光氣墊

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隨著年末的來臨，節日的氛圍愈發濃厚，哪怕是忙碌和平凡的日子，也想增添些許儀式感。今年，就和編輯部一起發掘節日的魅力，開箱一系列閃爍動人的節日系列香水、美妝品，讓這個節日季充滿期待。今次，就和大家一起開箱Valentino、RMK和Prada的夢幻節日系列！

Party Queen 必備！Valentino Gift Set

派對又怎能少了Blink Blink的元素？Valentino Beauty今季推出的限量版Gift Set，絕對夠耀眼！如手提箱般禮盒以經典又矚目的熒光粉為主色調，內裡藏有一系列人氣皇牌產品，包括GO-CUSHION GLOW高光輕透氣墊粉底、BORN IN ROMA香水、BIR GREEN DONNA 香水、ROSSO VALENTINO 111A 高訂經典唇膏等妝品，另外還有限量版TOTE BAG和PINK PP 水樽。

為了增添節日氣息，不少大熱產品都換上了限量版包裝，帶來煥然一新的感覺。要數派對must have item，必定是今季全新的粉鑽亮片 GO-CUSHION GLOW高光輕透氣墊粉底！高訂外盒的粉色亮片與鉚釘在鎂光燈下，閃耀動人。氣墊採用網紗，粉質細膩，配方蘊含滋潤保濕的護膚成份佛手柑精油及維他命 E 等，讓妝感輕盈舒適！經典的大熱單品 ROSSO VALENTINO 高訂經典唇膏絕對也是入手之選。Gift Box裡配有大熱色調之一的111A UNDRESSED VELVET，紅棕色的大氣與為妝容增添了一絲知性感。此外，BORN IN ROMA香水也換上金色The Gold包裝，配合充滿夢幻的節日！

查詢：Valentino Beauty







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