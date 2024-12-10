冬季的專屬香調！以Maison Francis Kurkdjian烏木沉香、Tom Ford柑橘麝香調、Le Labo人氣紅茶香，帶來一絲溫暖氣息

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好不容易終於踏入冬季，一直備下來的毛衣頸巾終於大派用場。也許是氣溫和濕度的關係，相較夏日的清新，冬天總是想換上沉實的香調，宛如寒冷天中的一絲陽光，帶來一絲溫暖氣息。今天，編者為大家精選了幾款專屬冬天的香調，以溫暖的質感迎接冬日。

Maison Francis Kurkdjian – OUD satin mood

OUD satin mood是我第一瓶接觸Maison Francis Kurkdjian的香水，亦是至今最愛的一瓶。OUD satin mood恰好掌握了美食調和木調之間的平衡，前調為香甜的玫瑰和紫羅蘭，順滑的烏木沉香隨後漸漸出現，中和了玫瑰和紫羅蘭的甜，帶木質的奶香具溫暖甜蜜感、細膩綿密，稍噴一下已十分持香，聞著整天心情也變好。

查詢／購買：Maison Francis Kurkdjian

Tom Ford Beauty ── Soleil Neige Parfum

常說麝香和柑橘是絕配，Tom Ford的Soleil Neige便是如此。本季，Tom Ford為Soleil Neige系列增添了新成員，推出Parfum版本的Soleil Neige，把EdP淡香精版本的香氣再度昇華。Soleil Neige Parfum使用更高水平的佛手柑，果香味更為細膩；配搭橙花、麝香和龍涎香，在花香中滲出輕輕木質感，如陽光灑在雪地上，寒冷出傳來絲絲暖意。盛載香氣的Private Blend瓶子選用純白色，飾以具質感的刻牌，如棋子般外觀，同樣為梳妝台增添美感。

查詢／購買：Tom Ford

Le Labo ── Thé Noir 29

曾經我也是Le Labo Another 13的粉絲，可惜後來撞香率太高，空瓶後就再沒入手。同品牌的Thé Noir 29，熱度絕不遜於Another 13，其主打的「紅茶香」，又是另一個驚喜。Thé Noir 29前調為香檸檬、無花果和月桂葉，配搭中調的雪松、香根草和麝香，混合出如紅茶般的香氣，獨特得叫人聞上癮。茶香減退後，迎來淡淡的乾燥香氣，不如一般木質香調般辛辣，是更為平易近人的茶香。當然，在Le Labo買的除了是香水，亦是個人化的體驗。品牌最近推出限定禮品包裝，送人自用皆是精緻，臨近聖誕，不妨趁這個機會，入手自己心儀的香氛。

查詢／購買：Le Labo







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