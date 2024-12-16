絕美Dior聖誕樹再登場：以經典幸運星迎接聖誕！期間限定店入手節日美妝品、DIY聖誕裝飾

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隨著天氣正式轉冷，街上節日氣氛也愈見濃厚，到處也是聖誕燈飾，光是拍照也拍得手軟！還記得去年尖東海旁豎立了一棵金光璀璨的Dior聖誕樹嗎？今年Dior再次把凡爾賽宮的輝煌氣派，帶到尖東海旁，和大家共度聖誕！

今年的Dior聖誕夢幻舞會向凡爾賽宮和標誌著法式宴會藝術致敬，高達12米的Dior Beauty聖誕樹飾上經典的Dior幸運星和香薰瓶如Miss Dior、J’adore、Sauvage等，加上意大利藝術家Pietro Ruffo創作的金色圖騰及閃爍燈飾，華麗奪目，充滿節日浪漫氛圍。

拍完一輪美照，記得也要到位於K11 MUSEA中庭Opera Theatre的Dior聖誕期間限定店逛逛！限定店內有著一系列限定美妝護膚品，包括香薰創作總監Francis Kurkdjian最新之作Bois des Rêves聖誕香薰蠟燭、以蒙田大道30號、La Colle Noire別墅的瑰麗花園及法式宮廷圖騰為靈感創作的限量手工陶瓷蠟燭罩套裝等。最吸引的當然是節日限定禮盒，禮盒綴上以凡爾賽宮為靈感的亮金圖騰，送禮自月均是儀式感滿滿！

此外，在場購物滿指定金額即可參與不同工作坊，像是製作夢幻舞會面具、聖誕吊飾或聖誕光影盒節日裝飾等；亦可於Café Dior享受「全日精緻下午茶」體驗，品嘗以Dior香薰為靈感而調配的雞尾酒，今個節日，不怕沒有活動了！

Dior聖誕夢幻舞會

日期：即日至2025年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside／K11 MUSEA地下Opera Theatre







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