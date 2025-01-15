新年養出好膚質！以Aesop調理+精華護膚組合、mtm labo赤芝系列、Caudalie最強抗老面霜，喚醒年輕亮澤肌

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不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

新年伊始，本周就為大家推介數款高效護膚系列，讓大家以最佳肌膚狀態迎接新的一年！

#1 Aesop：「天生一對」護膚組合

Aesop的「臉部肌膚調理+系列」自推出後便成為品牌的人氣產品，當中以純淨無瑕調理液和澄瑩面部精華素為日常適用配方，只需以這個簡單的1+1的組合，即可幫助改善肌膚，補水兼提亮！

調理液和精華素均含豐富高濃度的維他命成分，前者添加維他命 B5，有效進一步增強補水效果，中性、乾性、暗沉、敏感或成熟肌膚類型都適用；後者則蘊含菸鹼醯胺及多種滋潤植物萃取，適合大多數肌膚類型，精華具平衡、提亮功效，既可單獨使用，亦可疊加於其他保濕產品，加強效力。

著重儀式感如我，不妨參考品牌的建議，配合〈微光旋律〉音樂播放清單，以輕柔的旋律伴隨每晚護膚儀式，放鬆身心，享受專屬自己的時光。

查詢／購買：Aesop

#2 mtm labo：量膚定制！日本赤芝養膚

mtm labo 的靈芝養膚系列custom-blended reishi solution用上珍貴日本赤靈芝、人參及四物草本精萃等成分，主打高效科研成分，從面霜、眼霜到面膜，帶來全面滋養修護，向來是不少初熟女生的首選護膚品。

系列主打的日本赤芝精萃配方，含豐富的高分子多醣體，有效保護細胞、調節代謝平衡及抗氧化，延緩衰老；而人參及包括當歸、芍藥、川穹及地黃的四物漢方尚藥成分，則傳承自中國古代女性的養膚良方，溫補行血，從內調理氣血循環，提升臉色紅潤感和肌膚光滑。

此外，當然不少得mtm labo最為人熟悉的「量膚定制」。護膚顧問會按照個人肌膚需要，把適合的草本原液調配至產品中，加倍產品功效，達至真正的調肌養膚。

查詢／購買：mtm labo

#3 Caudalie Premier Cru葡萄籽尊貴時光逆轉系列

若想追求更高效的逆齡護膚，編者推介Caudalie全新升級的Premier Cru The Cream葡萄籽尊貴時光逆轉全效面霜。

面霜含97%天然純素成分，注入與哈佛大學共同研發的Longevity 抗老專利，有助促進膠原蛋白、彈性蛋白及透明質酸自我再生，從而撫平皺紋細紋，配合天然豐盈填充萃取物，可緊緻提昇輪廓，提供抗氧化功效和預防色斑形成，協助還原肌膚至年輕狀態。

同系列還有精華、修復面霜以及眼霜，均集齊所有功效，配以天然配方，極緻奢華、抗老超有感！

查詢／購買：Caudalie







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