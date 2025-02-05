Dior小公主回歸！Jisoo彩妝清單公開：透亮底妝組合、甜美清新眼妝是這個色號！

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來到時尚秀的季節，除了各品牌的最新設計，品牌大使的造型也是鏡頭焦點所在。當中在Dior大秀上，品牌大使Jisoo的帥氣造型便嬴盡全場目光！品牌早前大方公開了這次Jisoo甜美妝容背後的彩妝清單，女生們快快筆記下來！

這次Jisoo的妝容偏向清新調，底妝水潤透亮，腮紅選色低調，散發如原生肌般的紅潤好氣息；眼妝則著重於睫毛造型，濃密捲曲的睫毛甜美細緻，淡淡的粉橙色系眼影提升高貴感，配合玫瑰色調的唇色，整體妝容甜美，帶點自然祼妝感，十分適合作為日常妝容藍本。

先看Jisoo的底妝清單，以Forever Glow Veil配以Skin Glow粉底液，前者含高濃度花卉護膚成分，主打補濕力高、提亮膚色，24小時持續水潤；粉底液屬近年大熱的「精華型粉底」，有86%護膚成分，遮瑕度高同時養膚，是品牌的人氣王之一。胭脂色號為100 Nude Look，簡單提升氣色，妝感自然透亮。

眼唇方面，Jisso選擇了429 Toile De Jouy色號的五色眼影，淡雅的粉橙色系適合日常妝容，配合Iconic Overcurl睫毛液，一掃雙眸立即放大，提升整體眼妝質感。唇妝則用上了傲姿唇膏720 Icone，玫瑰色調百搭好看，加上輕薄的絲滑妝效，一抹上色，是人手一支的必備好物！

查詢／購買：Dior







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