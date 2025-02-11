情人節2025｜Clé de Peau、Dior、YSL絕美情人節限定系列，送她一份美妝小驚喜！

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星期五就是情人節，男士們預備好禮物了嗎？情人節該送甚麼禮物給另一半，往往也最叫人苦惱！除了精緻花束，送上美觀又實用的美妝品絕對不會有差池，今天DIVA就為大家推介幾款本年情人節的限定美妝品，不怕兩手空空！

#1 Clé de Peau Beauté Precious Bonds of the Heart限定系列

Clé de Peau今年的情人節系列絕對是眾多品牌中的MVP！2025年情人節珍藏版Precious Bonds of the Heart限定系列由法國著名藝術家Alex Orvain及Marine Montagnier合作，靈感源自象徵愛與守護的紅線，交織出獨特心型圖案，光是包裝已大大加分。

系列包括3款彩妝品，先有鑽光水凝瑰漾氣墊粉底，粉底添加獨家護膚成分「智能亮肌精華」配合含豐富鑽光水潤晨露的保濕配方，保濕又亮肌；同時有效持久控油，持妝16小時。粉底上面透薄，不顯乾紋，毛孔更是一抹立即消失，就連編輯也是一試愛上！

同系列還有亮膚光映粉和柔亮唇膏。光映粉用上品牌的獨家光感變彩技術，配合纖細蛋白石粉末，提升觸感層次，輕輕掃上顴骨及太陽穴位置即可打造立體輪廓，散發自然光澤，一秒提亮肌膚。柔亮唇膏則是融合護膚及彩妝之作，加入全精緻摩洛哥堅果油，質感柔潤不卡色，補濕又顯色，手袋必備！

查詢／購買：Clé de Peau Beauté

#2 Dior Miss Dior情人節珍藏版

若她喜歡質感類的包裝，Dior今季推出的珍藏版Miss Dior香薰膏絕對是不二之選。三款品牌經典之作，包括Miss Dior香薰、Miss Dior Blooming Bouquet淡香薰和Miss Dior香精顛覆傳統香薰膏面貌，透明的香薰膏質感柔軟，配方不含酒精，可隨時隨地塗抹或補塗，旅行外出一流。

本季的三款限定珍藏版高級訂製時尚外殼提供粉紅色、藍色或米色三種顏色選擇，盡顯品牌高級訂製時尚魅力，可根據需要配上香薰膏補充裝，每極盡珍藏價值，作為禮物甚是得體！

查詢／購買：Dior

#3 YSL Beauté限量版高訂四色眼影盒

至於YSL Beauté今年的限量版情人節美妝系列，則以品牌的高訂時裝設計為創作靈感，天藍與柔粉色調交織出清新漸變層次，從內到外，象徵愛戀的無盡延伸。當中經典高訂四色眼影盒帶來全新N° 125 Endless Love 配色，心形壓花配合4款粉紅色調眼影，日常妝容也能輕鬆駕馭；別具質感的皮革外殼更是令人愛不惜手，有不喜歡的理由嗎？

查詢／購買：YSL Beauté







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