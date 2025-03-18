防曬妝前底霜或干擾內分泌？來自Guerlain、MAC、Hourglass的安全推介，通過消委會測試！

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一支對的妝前底霜，能校正膚色同時撫平細紋和毛孔，是達至完美無瑕妝容的第一步。市面上妝前底霜林林總總，光是主打補濕、控油或防曬等功能的底霜已讓人不知如何入手。近日，本港消委會就測試了37款妝前底霜產品，結果大為驚人！

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這次研究的焦點落在妝前底霜的防曬成分，去年由丹麥消費者組織THINK Chemicals公布的研究發現，部分當地供應的底妝產品含有可能干擾內分泌的防曬劑（UV filters）、環矽氧烷化合物（Cyclosiloxanes）、防腐劑及抗氧化劑等，當中某些物質更可能對環境造成污染問題。此外，去年西班牙一份調查報告指，在當地供應逾千件化妝品的成分列表中，發現約三分一樣本標示有屬懷疑內分泌干擾物的成分，而防曬產品含有相關成分的比例較高。

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而在消委會挑選的20款具防曬的妝前底霜產品中，共有17款含具干擾內分泌特性的防曬成分「甲氧基肉桂酸乙基己酯EHMC」、「胡莫柳酯 Homosalate」以及「奧克立林Octocrylene」，此類成分或會影響荷爾蒙水平，導致削弱生殖能力、影響青春期發展、影響甲狀腺荷爾蒙以及增加患上部分癌症的風險等。而經由皮膚接觸有機會吸收到干擾內分泌的物質，更有可能轉移至胎兒，孕婦必需多加小心。

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