開箱Narciso Rodriguez全新for her intense淡香精！桃子白花交織出西普琥珀香調，美國時裝設計大師筆下的優雅女性故事

收藏文章

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

今天，編輯部就和大家一起開箱Narciso Rodriguez的全新for her intense淡香精，一探這個標誌性麝香香調系列的全新之作。

在 Instagram 查看這則貼文 DIVA Channel | etnet（@diva.etnet）分享的貼文

2003年，Narciso Rodriguez推出了第一支for her淡香氛，Narciso Rodriguez筆下的for her，講述了那個關於女性充滿永恒魅力，細膩恆久並同時隨時代而演變的故事，淡雅的麝香香氛，隨穿戴者而變化，「我無法想像在沒有麝香的情況下創作另一款香氛。麝香能帶出一種非常個性化的感覺，讓人難以自拔。」在Narciso Rodriguez眼中，麝香就是香氛的象徵。

22年後的今天，Narciso Rodriguez來帶全新的for her intense淡香精，由調香師Sonia Constant創作，重新演繹經典的麝香調。淡香精以桃子和卡拉布里亞的佛手柑作為前調，融入曼珠沙華香調，綻放誘人中調香氣，和麝香調互相呼應；後調則迎來由香草、香根草與苔蘚香調交織而成的琥珀木香，優雅的氣息縈迴繚繞。

淡香精瓶身設計保留了系列特獨有的設計形態和線條，把經典的粉紅色轉變為深粉紅色，呼應濃郁的香氛，性感迷人，宛如一名成熟知性的女性，叫人著迷。

查詢／購買：Narciso Rodriguez







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好