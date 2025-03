《Billboard Women in Music 2025》：26歲Doechii獲年度女性獎！認識這位和Jennie合作、嬴得格林美獎的「沼澤公主」！

收藏文章

《Billboard Women in Music 2025》頒獎禮昨日在美國加州洛杉磯YouTube劇院舉行,獎項旨在表揚過去一年對音樂界產生重大影響的女性,包括歌手、創作人和製作人等。過去獲頒年度女性獎的歌手,包括我們熟悉的Taylor Swift、Lady Gaga、Ariana Grande和Billie Eilish等人,而今屆年度女性獎就由年僅26歲的饒舌歌手Doechii獲得,這位連SZA和Kendrick Lamar都認證的音樂新星,究竟是甚麼來頭?

原名為Jaylah Ji’mya Hickmon的Doechii,出生於佛羅裡達州坦帕市,父親和叔叔都是饒舌歌手,從少已在濃厚的音樂氛圍中成長。自高中起,Doechii已開始自己創作饒舌歌詞,並於2016年時以 Iamdoechii 名義在SoundCloud上發布她的首支歌曲〈Girls〉。

2020年,她以單曲〈Yucky Blucky Fruitcake〉在 TikTok 上走紅,獲得知名唱片公司 Top Dawg Entertainment 簽下,正式踏上音樂路。Doechii憑獨特的音樂風格和歌詞,很快便成為饒舌界新星,更在2025年格林美獎獲得「最佳饒舌專輯」的獎項,更是繼Lauryn Hill和Cardi B 後,史上第三位獲得這個殊榮的女性Rapper。

在歐美音樂界火紅的Doechii,今年初也成功打進亞洲市場,皆因其與BLACKPINK Jennie合作,推出單曲〈ExtraL〉,以洗腦歌詞「Do my, do my ladies run this, ladies run this?」帶來聽覺和視覺盛宴,收穫不少亞洲粉絲。

失業後追夢的沼澤公主

在獲Top Dawg Entertainment 簽約前,Doechii雖然在TikTok有著一定名氣,但成為職業歌手的契機卻是因為失業。2020年,她曾在YouTube發布一段名為「I got fired thank God」的影片,說自己從這天起便要失業:「我今天被解僱了。明天我應該會去不同的錄音室,問他們會不會有實習機會。」5年後,她成為了全球當紅的女歌手之一。

事實上,Doechi的成長經歷也並不如意,她從小朋友不多,在學校遭到霸凌和欺負,後來以「沼澤公主」(Swamp Princess)自居,向家鄉致敬的同時,闡述自己的生活方式:「我喜歡坦帕的美感,我只是想炫耀一下說我是這裡的公主。」

最後,在此分享Doechii的獲獎專輯《Alligator Bites Never Heal》,封面可見Doechii手抱鱷魚,比喻其成名之路:「倖存者之所以逃生,往往是因奮起反擊。」Doechii透過 19 首單曲,訴說她的情感和心路歷程。聽過後,相信你也會更期待這位另類歌姬的往後發展。

