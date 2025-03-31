《Billboard Women in Music 2025》：26歲Doechii獲年度女性獎！認識這位和Jennie合作、嬴得格林美獎的「沼澤公主」！

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《Billboard Women in Music 2025》頒獎禮昨日在美國加州洛杉磯YouTube劇院舉行，獎項旨在表揚過去一年對音樂界產生重大影響的女性，包括歌手、創作人和製作人等。過去獲頒年度女性獎的歌手，包括我們熟悉的Taylor Swift、Lady Gaga、Ariana Grande和Billie Eilish等人，而今屆年度女性獎就由年僅26歲的饒舌歌手Doechii獲得，這位連SZA和Kendrick Lamar都認證的音樂新星，究竟是甚麼來頭？

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原名為Jaylah Ji’mya Hickmon的Doechii，出生於佛羅裡達州坦帕市，父親和叔叔都是饒舌歌手，從少已在濃厚的音樂氛圍中成長。自高中起，Doechii已開始自己創作饒舌歌詞，並於2016年時以 Iamdoechii 名義在SoundCloud上發布她的首支歌曲〈Girls〉。

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2020年，她以單曲〈Yucky Blucky Fruitcake〉在 TikTok 上走紅，獲得知名唱片公司 Top Dawg Entertainment 簽下，正式踏上音樂路。Doechii憑獨特的音樂風格和歌詞，很快便成為饒舌界新星，更在2025年格林美獎獲得「最佳饒舌專輯」的獎項，更是繼Lauryn Hill和Cardi B 後，史上第三位獲得這個殊榮的女性Rapper。

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在歐美音樂界火紅的Doechii，今年初也成功打進亞洲市場，皆因其與BLACKPINK Jennie合作，推出單曲〈ExtraL〉，以洗腦歌詞「Do my, do my ladies run this, ladies run this?」帶來聽覺和視覺盛宴，收穫不少亞洲粉絲。

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失業後追夢的沼澤公主

在獲Top Dawg Entertainment 簽約前，Doechii雖然在TikTok有著一定名氣，但成為職業歌手的契機卻是因為失業。2020年，她曾在YouTube發布一段名為「I got fired thank God」的影片，說自己從這天起便要失業：「我今天被解僱了。明天我應該會去不同的錄音室，問他們會不會有實習機會。」5年後，她成為了全球當紅的女歌手之一。

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事實上，Doechi的成長經歷也並不如意，她從小朋友不多，在學校遭到霸凌和欺負，後來以「沼澤公主」（Swamp Princess）自居，向家鄉致敬的同時，闡述自己的生活方式：「我喜歡坦帕的美感，我只是想炫耀一下說我是這裡的公主。」

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最後，在此分享Doechii的獲獎專輯《Alligator Bites Never Heal》，封面可見Doechii手抱鱷魚，比喻其成名之路：「倖存者之所以逃生，往往是因奮起反擊。」Doechii透過 19 首單曲，訴說她的情感和心路歷程。聽過後，相信你也會更期待這位另類歌姬的往後發展。

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