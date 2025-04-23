轉季皮膚敏感超困擾！專業美容顧問解答4大護膚疑難：泛紅脫皮怎麼辦？保濕靠這兩種成分！

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季節交替之際，肌膚容易因環境變化而變得敏感，困擾著不少人。今期，這次DIVA邀請了香港美容業界先驅之一的BMF（Bella Marie France）葵芳店店舖經理 Jenny Yung，為我們提供轉季護膚的專對見解，不論是甚麼膚質，也能美著度過春夏！

C：Christy Yiu

J：Jenny Yung

C：轉季時皮膚容易出現哪些常見問題？

J：轉季時，乾燥的空氣、溫度變化等會加劇皮膚水分流失，因此皮膚容易較出現乾燥、敏感、泛紅、脫皮等常見問題。

C：那麼在這個期間，哪些護膚步驟是必不可少的？

J：在轉季期間，絕對要確保皮膚有充足的保濕程度；此外，防曬也很重要，即使在陰天或冬天，紫外線仍然存在，做好防曬功夫，才能保護皮膚免受曬傷。

C：有哪些成分的護膚品特別適合轉季使用？

J：轉季時特別適合使用保濕成分豐富的護膚品，如透明質酸、甘油等。大家應根據皮膚狀況和需求選擇合適的產品，建議選擇不含刺激性成分的產品。而處理皮膚乾燥、脫皮或泛紅問題的方法，即要定期保濕、避免使用刺激性產品、避免過度清潔以及選擇溫和的修護產品，如保濕面膜和修護霜。

要避免轉季期間皮膚敏感或過敏，亦要避免暴露在極端氣候下，以及過度更換日常護膚產品，保持護膚程序穩定才是最重要。

C：對於不同膚質（如乾性、油性、混合性），轉季時有甚麼特別的建議？

J：對於不同膚質，轉季時都有不同的建議——乾性皮膚需要更多的保濕和修護，油性皮膚建議使用清爽不油膩的產品，混合性皮膚則應根據不同部位調整護理需要。選擇適合的護膚品牌和產品線能更好地滿足各種膚質的需求。

下頁解答護膚療程迷思！







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