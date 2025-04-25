SOGO感謝祭2025護膚美妝優惠合集：入手Prada、Charlotte Tilbury人氣皇牌彩妝！Clé de Peau護膚套裝低至半價！

購物達人最愛的SOGO感謝祭又來了！除了大家常逛的銅鑼灣店，適逢SOGO啟德店去年開幕，不少美妝品牌也這次感謝祭推出啟德店限定的超值美妝套裝！是次感謝祭的首階段將於4月25日展開，分兩階段至5月11日，一如以往，DIVA編輯部為大家整理好是次感謝祭的各大護膚美妝精選優惠，讓大家記下心水套裝！
Clé de Peau Beauté THE SERUM SET 煥活細胞精華套裝 $2,700（價值 $4,195）
（銅鑼灣店）
THE SERUM 煥活細胞精華 75ml、鉑鑽柔膚潔顏泡沫20ml、鉑鑽凝柔膚水 30ml x2、鉑鑽日間防曬活膚乳液 SPF25 PA+++ 12ml x2、鉑鑽夜間修護乳液 12ml、LA CRÈME 臻致再生高效乳霜 2ml x2、眼部修護霜 Supreme 高效煥活眼霜 2ml、化粧棉 14片 x2
（啟德店）
THE SERUM煥活細胞精華 75ml 、鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml、鉑鑽凝亮柔膚水 30ml x2、鉑鑽日間防曬活膚乳液 SPF25 PA+++ 12ml、鉑鑽夜間修護乳液 12ml x2、LA CRÈME 臻緻再生高效面霜 2ml x2、高效立體充盈面霜 5ml 、化粧棉 14片 x2
Clé de Peau Beauté LA CRÈME SET臻緻再生高效面霜套裝 $6,000（價值 $9,075）
La Crème 臻緻再生高效面霜 50ml及5ml x 2、臻緻精華修護粉底 SPF25 PA++ O10 3ml、鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml、鉑鑽凝亮柔膚水 30ml、鉑鑽日間防曬活膚乳液 SPF25 PA+++ 12ml、鉑鑽夜間修護乳液 12ml、高效煥采亮白精華 9ml、高效煥活眼霜 2ml x2、THE SERUM 煥活細胞精華 7ml、化粧棉 14 片
Clé de Peau Beauté BRIGHTENING SERUM SUPREME SET 高效煥采亮白精華套裝 $2,600（價值 $4,095）
Brightening Serum Supreme 高效煥采亮白精華 40ml 、THE SERUM 煥活細胞精華 7ml、鉑鑽凝亮柔膚水 30ml、鉑鑽日間防曬活膚乳液 SPF25 PA+++ 12ml、鉑鑽夜間修護乳液 12ml、高效緊緻精華 9ml、高效煥活眼霜 2ml、化粧棉 14片 x2
Guerlain 殿級蜂皇升級版再生修護雙效精華套裝 $1,860 （價值 $3,158）
（啟德店 4月26日限定）
殿級蜂皇升級版再生修護雙效精華50ml及0.6ml x 7片、爽膚水40ml x 2件、日霜7ml及3ml、全新復原蜜精華5ml x 2件、晚霜3ml、眼霜3ml、花草水語清翠橙花淡香氛7.5ml
Guerlain 殿級蜂皇雙效煥亮修護套裝$1,976 （價值 $2,470）
（銅鑼灣店）
殿級蜂皇雙效煥亮修護精華水150ml、乳霜50ml
Guerlain 御庭蘭花滋養緊緻套裝 $5,960 （價值$7,450）
（啟德店）
御庭蘭花濃粹精華盈露140ml及極緻全效修護精華50ml
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