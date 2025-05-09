母親節禮物Last Call！Clé de Peau、Guerlain和La Prairie的最強貴婦級精華，讓媽媽綻放美麗光彩！

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馬上就到母親節，想好怎麼寵媽媽了嗎？還未的話，不妨參考今天編輯為大家送上的Last minute beauty gift idea！護膚精華是媽媽們日常保養的好夥伴，無論是抗老、補水還是修復型精華，總有一款能逗媽媽開心，以下推介3款最強貴婦級精華，讓媽媽繼續綻放美麗光彩！

#1 Clé de Peau Beauté 珍藏版 THE SERUM 煥活細胞精華

Clé de Peau Beauté的THE SERUM煥活細胞精華是品牌的皇牌產品之一，來到2025年春季，品牌特意推出限量珍藏版的「花願臻禮系列」THE SERUM，以以雛菊花圈為靈感，換上瑰麗春裝！

珍藏版精華瓶身設計靈感源自雛菊與花圈，象徵著永恆的幸福與希望。這次品牌更特邀來自新西蘭的藝術家 Andrea Muller，以其擅長的寫實與3D藝術風格，運用大膽的色彩組合，將花卉與植物的優雅動感融入設計之中，寓意美滿祝願。

THE SERUM 注入獨有的鑽光百合精華，配合兩大全球首發細胞蛋白科研為基礎，有助增強肌膚屏障功能、激活肌底幹細胞更生，撫平細紋和重現年輕彈嫩。精華質感柔滑無重，適合每天使用，獨有的香氣更讓人沉醉於每晚的護膚儀式中，一用愛上！

查詢／購買：Clé de Peau Beauté

#2 Guerlain 殿級蜂皇復原蜜精華

Guerlain的殿級蜂皇系列是入門級貴婦護品之一，系列採用以蜜蜂和蜂蜜力量為本的研究平台，有效修復肌膚長時間遭受的微損傷，當中以精華尤其受歡迎，今年品牌再推全新殿級蜂皇復原蜜精華，首次結合3種黑蜂蜂蜜：烏埃尚島蜂蜜、愛爾蘭蜂蜜和挪威蜂蜜！

三種蜂蜜各有千秋，烏埃尚島蜂蜜是殿級蜂皇系列的皇牌蜂蜜富含多酚、氨基酸和微量元素，可提升肌膚再生能力、愛爾蘭蜂蜜主打促使肌膚細胞內透明質酸合成增加；而挪威蜂蜜則有助刺激肌膚修復老化跡象。精華雖為油狀，上面卻輕如無物，伸展度亦十分高，讓肌膚倍感滋潤。

塗抺方式同樣有技巧，品牌建議先搖勻瓶子，於指間暖和約1滴管的復原蜜精華，以打圈動作塗抺全面和頸部，可早晚使用。想增強護膚功效，亦可配合獨有按摩法：雙手手指平放在臉上，以緩慢但有力的動作向耳部撫平面部輪廓。重複相同步驟，雙手稍為放高，撫平顴骨、前額。最後將雙拳放於雙頰上，向上旋轉，提升肌膚緊緻度。

查詢／購買：Guerlain

#3 La Prairie魚子晳白緊緻聚光精萃液

說到貴婦級精華，怎少得瑞士頂級護膚品牌La Prairie！品牌早前推出全新的魚子晳白緊緻聚光精萃液，一如以往，以尖端科研及獨家專利成分，高效重塑膚質；主打不含酸性成分，不會刺激肌膚，同樣也是適合每日使用的精華！

精華糅合獨家專利活細胞複合物（Exclusive Cellular Complex™），能促進肌膚代謝並刺激細胞更新，肌膚顯得更透亮緊緻；配合專利淨白亮光分子Lumidose™凝萃，有效抑制黑色素生成，減淡膚色不均與色斑，亦是成熟肌女性的護膚良伴。

查詢／購買：La Prairie







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