皮膚科醫生超推薦的A醇：單一成分解決暗沉、細紋、痘痘肌？4大A醇精華推介！

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護膚行業對普通人來說實在太神秘了！每次買回來的護膚品上都寫著一大串難懂的化學名詞，女生們只能相信廣告詞的功效：保濕、美白、逆齡，或者品牌的名氣來選擇，卻不知道效果真假，最後往往也上繳一大筆智商稅！但現在資訊流通，慢慢將護膚真相揭秘，看了皮膚醫生的YouTube頻道，想不到簡單的成分居然能解決問題！

台灣皮膚醫生莊盈彥醫師在YouTube分享許多護膚知識，在眾多的護膚品中，她最重視的就是A酸和A醇，當中A酸需要醫生處方，而A醇（Retinol）刺激性較低，可以當成家中的護膚品，讓我們來看看這個讓皮膚醫生也重點推薦的成分吧！

A醇：一個成分解決超多問題！

A醇（Retinol）是一種維他命A衍生物，其主要功效是讓角質層快速代謝，沒有了角質層，肌膚也會看起來更光滑白皙。另外，A醇也是痘痘肌的最佳保養品，它能調節油脂分泌、疏通毛孔，不止痘痘肌，就連粉刺、黑頭都能減少，還能收細毛孔。

除此以外，A醇還常被用來在抗老保養品，因為它可以促進膠原蛋白生成，有效淡化細紋、皺紋提升肌膚緊緻度與彈性，有助於延緩肌膚老化，甚至能淡化色素沉澱，淡化斑點、痘疤、改善膚色不均！

A醇使用禁忌！

那麼，使用A醇時有甚麼要注意的嗎？

由於 A醇在暴露於陽光下，可能會變得不穩定，因此最好在晚上使用。同時，在使用之後，應該避免直接暴露在陽光下，或者必須塗防曬，以減少光敏感性的風險。

另外，如果第一次使用Ａ醇，可能對皮膚有刺激性，建議選擇低濃度產品，逐漸增加使用頻率和濃度。初始階段可以每周使用一到兩次，然後逐漸增加到每天使用。脫皮及長痘痘都是正常的敏感反應，可以減低濃度或使用頻率。避免與刺激性產品一起用，例如磨砂，脆弱的眼周可以擦濃度較低的產品。

下一頁：A醇產品介紹！







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