父親節2025｜Aesop 煥膚面膜、Svenson 生髮療程、ISSEY MIYAKE香水！為爸爸送上貼心的護膚香氛禮物

收藏文章

周日就是父親節，除了帶爸爸吃餐好，大家還有甚麼表示？今年不妨換個方式，跟著DIVA為大家精挑的Gift idea，送上一份貼心的護膚香氛禮物，讓爸爸在百忙之中也能好好照顧自己！

#1 Aesop澄瑩亮采煥膚面膜

即使是平日不愛護膚的爸爸，閒時怎樣也得保養一下。要成分溫和兼方便易用，編者推介Aesop近期最新推出的澄瑩亮采煥膚面膜，配方結合水楊酸（BHA）與葡萄糖酸內酯（PHA），加上多種植物萃取與維他命，保濕同時改善膚質。

這款沖洗式面膜主打溫和去除老廢角質，達至膚色均勻，適合不喜歡物理性去角質的人士，配搭多種潤濕性和潤膚性保濕成分，適合乾性或暗啞肌膚。凝霜狀質地的面膜只需敷上15 分鐘，加上溫暖的花香木質香調，相信沒有爸爸拒絕的理由吧！

查詢／購買：Aesop

#2 Svenson INDIBA HairWave 專利護髮生髮療程

踏入不惑之年，髮線對男士來說尤其重要！有見及此，髮理學家史雲遜Svenson結合兩大皇牌療程，所推出的「INDIBA + NMN專利西班牙護髮生髮療程，便主打大大提升頭髮再生的效能！療程採用INDIBA專利Proionic® 系統，以領先技術針對頭皮組織施加射頻電流（448kHz），能有效刺激及活化毛囊細胞功能。搭配含大熱逆齡成分NMN的活髮精華，令細胞年輕化，達至頭髮濃密強韌的效果；想守好爸爸髮線，就靠它了！

查詢／預訂：史雲遜Svenson

#3 ISSEY MIYAKE Parfums Le Sel d’Issey淡香氛禮盒套裝

對於追求生活儀式感的爸爸們來說，送上一瓶獨特香氣的香氛絕無失手。ISSEY MIYAKE Parfums的全新Le Sel d’Issey淡香氛，散發木質和清新海洋氣息的香調，柔柔的砂香根草和雪松木增添一絲大地氣息，宛如從海洋走到陸地，清新氣息伴隨一整天。

查詢／購買：ISSEY MIYAKE Parfums

#4 narciso rodriguez for him bleu noir淡香精禮盒套裝

若爸爸喜歡花香木質調，則有narciso rodriguez Parfums的for him淡香精，作為品牌經典for her的對香，for him 結合了辛香、木質與麝香元素，中調的皮革感更展現出深邃而優雅的男性魅力，適合成熟穩重的父親大人！

查詢／購買：narciso rodriguez Parfums







etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情