收藏文章 人氣科研護膚品牌 Matter of Fact 登港!專家親授皇牌維C精華懶人護膚法,輕鬆打造水潤透亮肌! 要找到最適合自己的護膚方案,首先當然要選對產品成分。市場上早已有不少護膚品牌主打以科研為本,但生活在如此節奏急速的城市,自然是想一擊即中,免去左試右試的煩惱。近日,在外國人氣的科研護膚品牌 Matter of Fact 就正式登港! 以「貴精不貴多」來形容 Matter of Fact 也不為過,品牌旗下產品不出10款,卻在北美 Sephora 大受歡迎。這次來港,品牌帶來一系列皇牌產品,均配合品牌獨家研發的 Actisolv™ 活性傳輸科技,能強化活性成分的吸收及功效;當然,所有產品也均不含香料,採用純淨配方。 要數 Matter of Fact 的最強產品,我會說是 Brightening + Firming Serum 維他命C亮白緊緻精華,和平日常見的維他命C精華不同,這支精華並不以棕色小瓶包裝,質感更不如傳統的維C精華般水狀,在品牌香港區經銷商兼具生物化學學位背景 Erika Chen 的介紹下,才知這支是無水的維C精華液!精華含有 20% 完全溶解的穩定L-左旋維他命C ,可快速讓皮膚吸收,臨床證明兩周即可明顯改善肌膚緊緻度。 由於是無水配方,精華質感確實較濃稠,Erika 建議每次只需使用少量(我個人的話是半至一泵左右),已足夠全面使用。精華使用了 Actisolv™ 技術,即使是高濃度的維他命C,上面也亳無刺痛感,適合容易敏感,卻想以維C護膚的人士;最重要的是,無水配方較一般精華更可穩定保存,有效期達兩年之多。 5% 維他命 B5 輕盈面霜可配合精華使用,面霜質感輕滑,含 5% 維他命 B5,可為乾燥肌膚提供溫和的深層保濕。Erika 亦特別向我推薦了懶人用法:潔面後(爽膚水可視乎個人需要),把一泵維C精華液和面霜混合後塗上面,完成!方便快捷,最適合生活忙碌,連護膚也沒時間的上班族。 除了以上兩款維 C 好物,亦有另外四款產品:二合一溫和卸妝潔面啫喱、多重酸煥膚保濕精華、4% 胜鈦抗衰老面霜及修復屏障抗氧精華,適合不同肌膚需要的人士,讓用家從第一步開始體驗科研護膚的功效。 Matter of Fact 地址:金鐘金鐘道88號太古廣場2樓Harvey Nichols內 詳情: https://hk.matteroffact.com/

by Senior Content Editor Christy Yiu



