人氣科研護膚品牌 Matter of Fact 登港！專家親授皇牌維C精華懶人護膚法，輕鬆打造水潤透亮肌！

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要找到最適合自己的護膚方案，首先當然要選對產品成分。市場上早已有不少護膚品牌主打以科研為本，但生活在如此節奏急速的城市，自然是想一擊即中，免去左試右試的煩惱。近日，在外國人氣的科研護膚品牌 Matter of Fact 就正式登港！

以「貴精不貴多」來形容 Matter of Fact 也不為過，品牌旗下產品不出10款，卻在北美 Sephora 大受歡迎。這次來港，品牌帶來一系列皇牌產品，均配合品牌獨家研發的 Actisolv™ 活性傳輸科技，能強化活性成分的吸收及功效；當然，所有產品也均不含香料，採用純淨配方。

要數 Matter of Fact 的最強產品，我會說是 Brightening + Firming Serum 維他命C亮白緊緻精華，和平日常見的維他命C精華不同，這支精華並不以棕色小瓶包裝，質感更不如傳統的維C精華般水狀，在品牌香港區經銷商兼具生物化學學位背景 Erika Chen 的介紹下，才知這支是無水的維C精華液！精華含有 20% 完全溶解的穩定L-左旋維他命C ，可快速讓皮膚吸收，臨床證明兩周即可明顯改善肌膚緊緻度。

由於是無水配方，精華質感確實較濃稠，Erika 建議每次只需使用少量（我個人的話是半至一泵左右），已足夠全面使用。精華使用了 Actisolv™ 技術，即使是高濃度的維他命C，上面也亳無刺痛感，適合容易敏感，卻想以維C護膚的人士；最重要的是，無水配方較一般精華更可穩定保存，有效期達兩年之多。

5% 維他命 B5 輕盈面霜可配合精華使用，面霜質感輕滑，含 5% 維他命 B5，可為乾燥肌膚提供溫和的深層保濕。Erika 亦特別向我推薦了懶人用法：潔面後（爽膚水可視乎個人需要），把一泵維C精華液和面霜混合後塗上面，完成！方便快捷，最適合生活忙碌，連護膚也沒時間的上班族。

除了以上兩款維 C 好物，亦有另外四款產品：二合一溫和卸妝潔面啫喱、多重酸煥膚保濕精華、4% 胜鈦抗衰老面霜及修復屏障抗氧精華，適合不同肌膚需要的人士，讓用家從第一步開始體驗科研護膚的功效。

Matter of Fact

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場2樓Harvey Nichols內

詳情： https://hk.matteroffact.com/







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