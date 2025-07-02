今夏大熱水光唇妝！Threads 話題寵兒 Charlotte Tilbury、NARS，還有 Angelina Jolie 同款 Chantecaille 唇彩推薦！

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正式踏入陰晴不穩的盛夏天，對需要每天帶妝上班的女生們來說，是時候換上透薄自然系的妝容，好讓肌膚呼吸。當整體妝容變得通透，唇妝自然成為焦點。還記得去年極為流行的水光唇妝嗎？宛如玻璃般晶亮的果凍唇感，為炎炎夏日降溫；轉眼間來到 2025 年，水光唇妝仍是大熱！

#1 Charlotte Tilbury 幻肌流光護唇油

作為 Threads 美妝迷們的寵兒，Charlotte Tilbury 今季推出全新 Unreal Lips Healthy Glow Nectar Oil 幻肌流光護唇油，主打水光亮澤質地及增強皮膚屏障的保濕成分，一塗展現出水光釉面的果漾光澤感！

護唇油成分含透明質酸、維他命E與富含抗氧化劑的水果油混合物，為唇部提供深層水分，經臨床證實可增強肌膚屏障，同時有效填補細紋，令嘴唇看起來更健康柔滑，瞬間創造出豐盈效果；護唇油亦與香水系列的著名調香師攜手合作，注入天然的櫻桃、椰子、西瓜、草莓、蜜桃和無花果精華，散發馥郁的果漾香氣！值得一提的是，在6種果漾色調中，「甜粉西瓜」和「仲夏草莓」更會透過 pH 值感應變色科技，幻變出獨一無二的唇色，自然融入妝容！

查詢／購買：Charlotte Tilbury

#2 NARS Afterglow 悅光唇彩

NARS的人氣 Afterglow 悅光唇彩系列今季再添新成員！唇彩糅合了能提供⾼效滋潤的荷荷芭油以及蘊含⾼抗氧成分的紅⽯榴萃取成分，全面滋養和柔軟雙唇，上妝同時護唇，紅桑莓籽油則帶高抗氧攻效，能瞬間撫平唇紋，令雙唇更添舒適光澤，一抹打造琉璃唇妝。

全新推出的五款色調中，有品牌的經典乾燥玫瑰色 Dolce Vita，亦有百搭的肉桂棕褐色 Make A Move 以及花瓣嫩粉色 Get Happy 等；唇彩質感輕盈順滑，加上8 小時持續深層保濕，是女生們人手一支的夏日必備好物！

查詢／購買：NARS

#3 Chantecaille晶瑩唇彩

提到水光唇妝，女神 Angelina Jolie 絕對是這個潮流的始祖吧！早於 2011 年的金球獎頒獎典禮，Angelina Jolie 被拍到使用 Chantecaille 的晶瑩唇彩補妝，隨即掀起一股Lip Gloss熱潮！當年女神手上的唇彩，今年再推新色，帶來淡金珠光透明色 Gleam 以及淡粉閃光透明色 Glimmer！

唇彩蘊含有機小麥蛋白質和綠茶萃取，有效抗氧化和潤澤雙唇，同時提升雙唇豐盈感；啫喱質感亮澤不感黏膩，配搭柔軟的唇掃，適合疊塗在任何唇膏上，隨意打造豐滿亮澤的迷人玻璃唇！

查詢／購買：Chantecaille







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