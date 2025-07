Beauty



收藏文章 2025夏日彩妝必修課:果汁光感漸層眼妝!Dior 、Chanel、SUQQU的最新夏季眼影推介,打造假日光感妝容 香港夏日總是悶熱得令人不適又無心機,作為貪靚的你,不用心打扮一下,就只能鬱悶在潮濕、炎熱的天氣下。今年的亞洲夏日妝容潮流特別講究「自然」、「光澤感」等元素,由肌膚健康光感,透出猶如果汁般的光感。今次為大家推薦幾款今季最新眼影,漂亮的度過夏日假期! 在 Instagram 查看這則貼文 (@jxnjuvv)分享的貼文 #1 Dior 高級訂製五色眼影 Dior的經典高級訂製五色眼影今年夏季推出粉紅與珊瑚色兩款矚目的配色組合,演繹法國蔚藍海岸的繽紛夏日。兩款珍藏版眼影組合以標誌性的Toile de Jouy圖騰為焦點,閃耀迷人的古銅光澤色調包含緞光、金屬及啞緻妝效,輕鬆締造不同眼妝。 #974 Pink Riviera以明亮的鮮粉紅為中央基礎色調,與美妙的淡紫色和深啡色交織出夕陽之美。#654 Coral Riviera靈感沿自金光燦爛的夏日假期,以深邃的珊瑚色為基礎色調,環繞著銅色、栗子啡色、米色以及炫亮的象牙色。 查詢:Dior #2 Chanel Les Beiges 自然亮肌眼影眉粉組合 Chanel的最新夏季彩妝系列以Golden Hour為主題,以柔和、明亮、溫暖的色調,散發耀眼光采。而今季 Les Beiges 自然亮肌眼影眉粉組合亦以晨曦與落霞的色彩創作出全新色彩組合,豐盛的玫瑰金、緞光珊瑚和紅銅橙色,配合低調的啞緻檀木色和淡紫啡色,無論日間或晚上的約會,都能輕鬆塑造出明亮眼眸的完美色彩。 查詢:Chanel #3 SUQQU 晶采盈緻眼彩盤 SUQQU 2025年夏季彩妝系列,以夏日光與影的交相輝映、靜與動的鮮明對比為主題,以漸層、光陰調的配合下,演繹自然輕盈而柔和的立體感與光芒,將輕快清爽的夏日氛圍點綴於眼眸之間。特別推薦限定#147 HARUKAGE,柔和的漸變橙色與深珊瑚色作主色調,搭配帶有微微柔和紫調的粉色與淺粉色珠光,具有復古韻味的色彩搭配,打造細緻而具光澤感的自在假日氣息。 查詢:SUQQU #4 3CE Color Grid Palette 韓國美妝品牌3CE一向深受香港及亞洲女士歡迎,品牌的標誌性九官格眼影又實用又精緻,是不少女生的化妝枱必備,而今季品牌則推出三色Color Grid Palette,輕巧外型配上細心配搭的色調組合,只需簡單一盒就已能完成眼妝。特別推薦#Peach Glaze及#Flame Flicker兩款組合,先利用深色打底色營造立體感,再以閃亮珠光色調和低調溫暖的主色,就完成具夏日光感的漸層眼妝。 在 Instagram 查看這則貼文 3CE(@3ce_official)分享的貼文 在 Instagram 查看這則貼文 3CE(@3ce_official)分享的貼文 查詢:3CE



送禮活動浪接浪!想緊貼著數活動消息?即Like etnet Facebook專頁!► 立即讚好

Screen Sensations

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



貨幣攻略

大國博弈

More

Share















Copy Info

2025夏日彩妝必修課:果汁光感漸層眼妝!Dior 、Chanel、SUQQU的最新夏季眼影推介,打造假日光感妝容 https://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/beauty/feature/46483 【你點睇?】馬斯克成立美國第三政黨「美國黨」,你認為會否影響美國未來政治格局? ► 立即投票https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/voting.php?id=2418

Close