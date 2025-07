Beauty



收藏文章 褪去夏日悶熱感的一抹清新:步入CHANEL CHANCE期間限定體驗館,一探香氛神秘國度 Gabrielle Chanel曾說「機會是自己的靈魂」,對這位傳奇人物來說,不論是邂逅或相逢,早已埋下伏筆,從不是偶爾巧合。2003年,香奈兒以「Chance」為名,演繹 Gabrielle Chanel 的「機會」,系列面世至今的四款香水,象徵了四個機遇、宛如四款護身符,成為了女生梳妝枱上那支屹立的幸運香水。 這天路過銅鑼灣京華中心,發現 CHANEL 的活動體驗館換上了如紫羅蘭般的柔和淡紫色裝潢,原來是繼粉紅色的 CHANCE EAU TENDRE、綠色的 CHANCE EAU FRAÎCHE 和橙色的 CHANCE EAU VÎVE,CHANCE 系列今年迎來新成員 ── 紫色的 CHANCE EAU SPLENDIDE。 步入體驗館,映入眼簾的是滿滿的紫色,彷如走進了香氛的神秘國度,大大小小的 CHANCE 香水瓶更是十分「打卡able」,難得來到,首要任務當然是試香。 CHANCE EAU SPLENDIDE 由品牌首席調香師 Olivier Polge 打造,散發樹莓香調,夾雜清爽水果、玫瑰與紫羅蘭香氣層次,融入 CHANEL 於格拉斯園圃種植的天竺葵、柔和的花香中調,還有隨之而來的雪松與白麝香,優雅的花香木質香氣,彷彿褪去了夏日的悶熱感。 除了 CHANCE 系列,體驗館內還有不少 CHANEL 的人氣妝品;同為香氛彩妝迷的大家,記得也要「把握機遇」了。 CHANEL TAKE YOUR CHANCE 把握機遇體驗館 日期:即日至2025年8月7日 時間:11:00至21:00 地址:銅鑼灣渣甸街 5-19 號京華中心地下

