收藏文章 Tyson Yoshi 與 Christy 意大利莊園完婚!新娘妝容清單公開:全是 Charlotte Tilbury 的經典彩妝好物! 程氏夫婦 Tyson Yoshi 與 Christy 正式於意大利莊園完婚,可喜可賀!在這一生人只得一次的大日子,新娘子的婚禮造型絕不能失手;而對於原本已是美妝達人的 Christy 來說,妝容更是不容有失。昨日完婚之際,Christy 亦大方公開了自己的 Big Day Makeup List,均是出自 Charlotte Tilbury 的經典彩妝好物,準新娘子們絕對要收藏! 在 Instagram 查看這則貼文 Tyson Yoshi(@tysonyoshi)分享的貼文 在 Instagram 查看這則貼文 Tyson Yoshi(@tysonyoshi)分享的貼文 在 Instagram 查看這則貼文 LUXURY WEDDING PLANNERS IN ITALY(@the_tuscan_wedding)分享的貼文 Christy婚禮當日的妝容優雅自然,眼妝、胭脂及唇膏部分也以裸粉色系為主,散發著幸福甜蜜的氣息。先看底妝,妝前使用了品牌最為人氣的 Magic Cream 魔法面霜,質感如溶化的奶油般綿滑,是不少女生人手一瓶的補濕必備好物。底妝部分選用了 Airbrush Flawless 系列,粉底賣點是透薄輕盈同時帶中至高度的遮瑕,薄薄一層已能柔化瑕疵如毛孔、痘印、泛红和黑眼圈等,配搭平日常在 Christy 社交媒體出現的蜜粉餅,猶如為肌膚加上一層柔焦無瑕濾鏡,保濕同時不卡粉,使底妝持久又貼服。 胭脂則選用了 Cheek To Chic 雙色胭脂和 Matte Beauty Blush Wand 胭脂筆,兩者均是大熱 Pillow Talk 色號!胭脂筆主打融入了霧光技術,使液體質感霧化於雙頰,色彩自然有層次,宛如原生自帶好氣色。給大家一個小秘訣:使用時只需輕輕一點一印即可!對化妝新手來說也是十分容易掌握。 眼唇方面,這次 Christy 的眼妝為優雅的裸粉色調,使用了L uxury Palette 四色奢彩眼影盤的Pillow Talk色號,以四種清新、精緻的裸粉色,溫柔地塑造輪廓分明的眼妝;唇妝則選用 Lip Cheat 唇線筆和 K.I.S.S.I.N.G. Lipstick 唇膏 ,唇膏蘊含微光擴散色素,輕鬆塗抹即可撫平唇紋,讓雙唇更顯豐滿,整個妝容更為甜蜜。 Christy新娘妝容完整清單: Charlotte's Magic Hydrator Mist 魔法保濕精華噴霧

Charlotte's Magic Cream 魔法面霜

Hollywood Flawless Filter 無瑕濾鏡美顏液 #1 Fair

Airbrush Flawless Foundation 輕盈無瑕粉底液 #2 Neutral

Airbrush Flawless Finish Powder 輕盈無瑕蜜粉 #Fair

Luxury Palette 四色奢彩眼影盤 #Pillow Talk

Cheek To Chic 雙色胭脂 #Pillow Talk

Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand 胭脂筆 #Pillow Talk

Hollywood Beauty Light Wand 光影筆 #Spotlight

Lip Cheat 唇線筆 #Pillow Talk Fair

K.I.S.S.I.N.G. Lipstick 唇膏 #Pillow Talk Fair 查詢/購買:Charlotte Tilbury

by Senior Content Editor Christy Yiu



大國博弈

貨幣攻略

