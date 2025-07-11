Tyson Yoshi 與 Christy 意大利莊園完婚！新娘妝容清單公開：全是 Charlotte Tilbury 的經典彩妝好物！

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程氏夫婦 Tyson Yoshi 與 Christy 正式於意大利莊園完婚，可喜可賀！在這一生人只得一次的大日子，新娘子的婚禮造型絕不能失手；而對於原本已是美妝達人的 Christy 來說，妝容更是不容有失。昨日完婚之際，Christy 亦大方公開了自己的 Big Day Makeup List，均是出自 Charlotte Tilbury 的經典彩妝好物，準新娘子們絕對要收藏！

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Christy婚禮當日的妝容優雅自然，眼妝、胭脂及唇膏部分也以裸粉色系為主，散發著幸福甜蜜的氣息。先看底妝，妝前使用了品牌最為人氣的 Magic Cream 魔法面霜，質感如溶化的奶油般綿滑，是不少女生人手一瓶的補濕必備好物。底妝部分選用了 Airbrush Flawless 系列，粉底賣點是透薄輕盈同時帶中至高度的遮瑕，薄薄一層已能柔化瑕疵如毛孔、痘印、泛红和黑眼圈等，配搭平日常在 Christy 社交媒體出現的蜜粉餅，猶如為肌膚加上一層柔焦無瑕濾鏡，保濕同時不卡粉，使底妝持久又貼服。

胭脂則選用了 Cheek To Chic 雙色胭脂和 Matte Beauty Blush Wand 胭脂筆，兩者均是大熱 Pillow Talk 色號！胭脂筆主打融入了霧光技術，使液體質感霧化於雙頰，色彩自然有層次，宛如原生自帶好氣色。給大家一個小秘訣：使用時只需輕輕一點一印即可！對化妝新手來說也是十分容易掌握。

眼唇方面，這次 Christy 的眼妝為優雅的裸粉色調，使用了L uxury Palette 四色奢彩眼影盤的Pillow Talk色號，以四種清新、精緻的裸粉色，溫柔地塑造輪廓分明的眼妝；唇妝則選用 Lip Cheat 唇線筆和 K.I.S.S.I.N.G. Lipstick 唇膏 ，唇膏蘊含微光擴散色素，輕鬆塗抹即可撫平唇紋，讓雙唇更顯豐滿，整個妝容更為甜蜜。

Christy新娘妝容完整清單：

Charlotte's Magic Hydrator Mist 魔法保濕精華噴霧

Charlotte's Magic Cream 魔法面霜

Hollywood Flawless Filter 無瑕濾鏡美顏液 #1 Fair

Airbrush Flawless Foundation 輕盈無瑕粉底液 #2 Neutral

Airbrush Flawless Finish Powder 輕盈無瑕蜜粉 #Fair

Luxury Palette 四色奢彩眼影盤 #Pillow Talk

Cheek To Chic 雙色胭脂 #Pillow Talk

Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand 胭脂筆 #Pillow Talk

Hollywood Beauty Light Wand 光影筆 #Spotlight

Lip Cheat 唇線筆 #Pillow Talk Fair

K.I.S.S.I.N.G. Lipstick 唇膏 #Pillow Talk Fair

查詢／購買：Charlotte Tilbury







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