收藏文章 不用再跑到專櫃了!THREE限定概念店登陸中環ifc:筆記5大皇牌產品,踏上平衡與潔淨的感官之旅 相信對於鍾情天然護膚的女生來說,日本品牌 THREE 絕對不陌生吧!以往想入手 THREE 的人氣潔膚油,或是大熱的是彩妝品,也要專程跑去百貨公司專櫃逐一試用。今夏品牌終於為大家帶來好消息 —— THREE 的限定概念店已正式登陸 ifc mall,把獨有的日系極簡美學,直接融入日常步伐之中! 限定店麻雀雖小,五臟俱全;集齊了護膚、彩妝、頭髮護理、身體護理以至精油香氣的完整系列,比起在專櫃,更能好好體驗 THREE 的植物香氣與療癒質感。身為真實用家的編者,這次就趁機為大家介紹品牌的數樣皇牌產品! THREE的潔膚油有多人氣相信不用多說,升級版的潔膚油以 THREE 獨創萃取物「茶籽油」及具有強效潔膚功效的「甜橙果皮油」為主要成分,主打高效潔膚力卻同時具有宛如精華般養膚效果。 茶籽油具極高親膚性,與人體皮脂構造相似,可徹底卸除彩妝和防曬產品,同時維持肌膚水分;而甜橙果皮油則具有高效潔淨能力,其溫熱特性有助疏通毛孔和促進血液循環,一次排走過剩油脂及污垢。潔膚油質感清爽不油膩,上面輕易推開,過水後亦沒有繃緊感。加上清新獨特的草本香氣,為潔膚儀式大大加分。 卸好妝也別忘了洗面,Balancing Stem Jelly Wash 主打冰涼柔滑的啫喱質地,清新的質感十分適合頁日使用!由於是啫喱狀,使用時無需起泡,只需濕手塗在上面,輕輕的打圈按摩;潔面啫喱含植物磨砂膏、梨汁發酵液和石南葉白千層精油等主要成分,可深入毛孔吸附多餘皮脂與污垢,同時潤角質層,保留肌膚的水潤與柔嫩,過水後同樣清爽不繃緊。 夏日護膚最重要的步驟是甚麼?防曬!相比常見的 SPF 50 防曬系數,THREE 的平衡修護防曬乳稍為降低至SPF 40,讓防曬乳質感更為水潤輕盈;配方添加熊本縣南阿蘇的檸檬草精油,以及鹿兒島縣產的天然竹纖維,幫助抵禦外界刺激,同時防止乾燥。防曬乳清新芳香,加上耐水耐磨,是適合每日使用的植物性防曬。 THREE 的底妝組合絕對是我的私心推薦,3合1煥彩保濕防曬底霜主打蘊含75% 精華成分,上面如精華般舒適,其輕薄質感源自THREE將粉體含量減到最低,並採用獨創「凝光精華配方」,透過反射光線來遮蓋膚色不均和肌膚暗沉等問題,同時並提升輪廓立體感和臉部澎潤感;加上 SPF26/PA+++ 的防曬系數,上妝同時護膚,是我的 Everyday Go-to item。 柔光極致晶透蜜粉是我多次回購的必備蜜粉!粉質細膩如無物,上面0厚重粉感,油肌如我也能一抹撫平毛孔,獨特之處在於其「彈潤粉體」,使肌膚產生絲滑潤澤質感,褪去油光卻同時保留了肌膚透亮光澤感;配合特製的 Mochi 粉撲使用,貼膚舒適,重複疊擦也不會出現斑駁情況,妝效超自然! THREE 期間限定店 日期:即日至2025 年 10月 9 日 地點:中環 ifc mall L1 中庭Kiosk LA1 查詢/購買:THREE

by Senior Content Editor Christy Yiu



不用再跑到專櫃了!THREE限定概念店登陸中環ifc:筆記5大皇牌產品,踏上平衡與潔淨的感官之旅 https://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/beauty/feature/46502

