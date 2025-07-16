夏日選購防曬指南：物理防曬比化學防曬更安全？一定要SPF50+才夠用嗎？推介3大物理防曬產品，敏感肌都適用！

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即使平日不怎護膚，到了炎夏也總要入手一兩支防曬產品，才能避免不慎曬傷。最近有關化學防曬的安全疑慮再次成為Threads的熱話，有指不少品牌的防曬產品都含有潛在干擾人體健康的化學成分，長期使用或有機會導致荷爾蒙失調！究竟是怎樣一回事？

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化學防曬VS 物理防曬

先和大家一起科普關於防曬成分的疑惑，現在市面上的防曬產品主要可分為化學防曬及物理（礦物）防曬兩大類，化學防曬主要成分包括Oxybenzone、Avobenzone、Octinoxate以及Homosalate等，防曬原理為吸收紫外線，將其轉化為熱能釋放。化學防曬的好處是質感輕薄，在肌膚上易於推開，亦不易泛白。

不過，部分成分如Oxybenzone、Homosalate和Benzophenone，近年被研究發現有潛在干擾人體荷爾蒙的風險，或可能對皮膚造成刺激或致敏，對海洋生態亦有一定影響。因此，孕婦、嬰幼兒及敏感肌人士應盡量避免選用含上述成分的化學防曬產品。

至於物理防曬，亦被稱為礦物防曬，大多以Zinc Oxide（氧化鋅）及Titanium Dioxide（二氧化鈦）為主要成分，原理是以物理方式反射及散射紫外線，在肌膚上形成一道屏障。物理防曬的好處是溫和低刺激，一經塗抹即可發揮防曬效果，沒有荷爾蒙干擾疑慮。但此類產品質感一般較厚重，塗抹後容易泛白。

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一定要SPF50+才夠用嗎？

防曬系數方面，化學和物理防曬產品同樣也會標示SPF（針對UVB）及PA（針對UVA）值。由於化學防曬較易配製出高防曬系數加上質地輕薄的產品，適合追求高防護力及戶外活動人士；而物理防曬則一般達到SPF 30-50、PA+++或++++，適合日常使用。關於使用量，普遍建議面部及頸部每次應使用約一茶匙（約2毫升）防曬產品，全身則需30-40毫升（約一個小型酒杯）不過，無論選擇哪一類型防曬產品，也應每2小時補塗，才能達至最佳防曬效果。

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