走進 Aesop Fashion Walk 店：人氣香芹籽護膚、天竺葵身體系列，體驗從 Step 0 開始護膚！

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對女生來說，護膚是一生的課題。過著忙碌的生活，每晚回家才真正有時間，停下來細看自己的樣子，看著鏡中的自己，彷彿是一場自我反思的對話：究竟怎樣的護膚品才適合現在的自己？這天再訪銅鑼灣 Fashion Walk 的 Aesop，抱著「見學」的心態，希望能尋找到答案。

從 Step 0 開始護膚！

已經佇立 Fashion Walk 兩年多的「Aesop 名店坊」，宛如一個低調的角落，是鬧市中難得的喘息空間。裝潢由 MLKK Studio 操刀，以不同工藝和物料，像是馬賽克地板、店鋪中央的巨型水槽等，承載本地製造的懷舊情感，同時不失 Aesop 一貫低調美學。

店內最令我驚喜的，是位於深處一側的獨立水槽空間，設計如家中的浴室，在這裡可以進行個人化諮詢，看著一旁的「Menu」試用不同產品。想試得徹底，兼有勇氣的話，更可在這裡卸妝洗面，從Step 0開始選擇適合自己的護膚品，不用再半信半疑的只在手上試用。

針對編者的混合性肌膚，店員推介我以香芹籽潔面露配合澄瑩面部精華素使用，前者採用純淨配方，可去除表面的雜質，當中乳酸成分有效溫和去角質，尤其適合城市人士；後者則是品牌的王牌產品，含豐富維他命 C，可有效修護和平衡肌膚。

當然，護膚不只面部，身體肌膚保養同樣講究。想找適合一年四季使用的 Body Care 好物，推薦天竺葵身體護理系列，當中的去角質露蘊含浮石、竹莖，專為身體肌膚設計，有助於去除老廢角質，編者實試用後肌膚柔滑，亦沒有一般磨砂霜留下的乾燥感，配搭同系列的身體乳霜，更能深層補水修護肌膚。

體驗產品過後，看到水槽空間的另一側原來設有巨型香氛櫃，打開可見齊全的 Aesop 香水系列！設計團隊特別從舊店鋪收回大量銅板，並與本地金工職人合作重新鑄造，變成為香氛櫃內部的材料。雖然香氛櫃平日大多關著，但有興趣的話不妨請店員打開，更沉浸式地感受不同的香氛故事。

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