最強護膚CP？開箱 CHANEL 一號紅山茶花精華噴霧+人氣「世一」精華，來自香奈兒的初老對策！

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在瞬息萬變的美妝市場中，抗老產品始終有著不倒的地位，尤其是剛開始察覺肌膚變化、邁入初老階段的女生，入手一支真正「到位」的精華液，絕對是護膚的關鍵一步。今期，編輯部就和大家一起開箱 CHANEL 一號紅山茶花系列（N°1 DE CHANEL）的新作精華噴霧，還有人氣的紅山茶花精華液，看香奈兒如何再次定義「奢華日常」！

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隨身攜帶超方便！

一號紅山茶花精華噴霧

噴霧型精華近期成為市場新寵，今季 CHANEL 也追上步伐，為 N°1 DE CHANEL 一號紅山茶花系列帶來新成員精華噴霧。橢圓的蛋型外觀設計俐落，光是手感已大大加分；成分方面，CHANEL 的最強紅色山茶花是主角，含豐富原兒茶酸，有助提升肌膚活力，主打一噴安撫肌膚。

精華質感輕盈，噴灑於肌膚上彷如無物，有 Refreshing 的感覺，乾肌女生可在妝前使用作打底補濕，使用前要先搖勻瓶身，先橫向噴兩次，再直向噴兩次，達至全方位效用。便攜的設計亦十分適合放在手袋，隨時隨地使用，十分方便。

人氣抗初老精華！

一號紅山茶花精華液

作為一號紅山茶花的當家花旦，相信大家也知道這瓶精華液有多受歡迎，畢竟有齊著改善毛孔、皺紋、肌膚光澤、彈性和飽滿度的功效，加上不到 $2,000 元的價錢，作為抗衰老精華可說是十分值得入手。提到這次精華，不得不說 CHANEL 曾特意為此制定肌膚活力指數（vitality index），以量度用家在6個月後的肌膚變化，在上述各方面的活力指數提升5倍，可見效果顯著。

精華質感水潤易推，散發淡淡的山茶花香，經測試證實適合任何膚質，敏感肌也適用；使用時，可參考CHANEL為精華液研創獨有的煥膚按摩手法「LE GESTE REVITALISANT N°1 DE CHANEL」：先將將精華塗開至全臉、頸部至鎖骨，然後用拇指及食指以「一捏、一扭」的動作，由腮線開始，向上按摩至耳朵位置，然後由嘴角開始按摩至耳朵位置，再由鼻側按摩至耳朵位置，最後在頸胸重複輕捏。精華可於早晚使用，編者特別推介於妝前使用為肌膚打底，貼妝之餘能保持水潤感，尤其適合長待冷氣房的上班族使用。

查詢／購買：CHANEL







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