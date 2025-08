Beauty



收藏文章 升級版貴婦保養來了!開箱Clé de Peau Beauté鉑鑽系列:精華以外,日夜乳液才是隱藏王牌! 不論你追求的是哪一種美麗,都應受到尊重,即使擋不住歲月,也要優雅的老去。編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News,讓我們抓緊潮流步伐之餘,學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。 今天,編輯部就和大家一起開箱 Clé de Peau Beauté 的Key Radiance Care鉑鑽源亮細胞系列,從最人氣的 The Serum 煥活細胞精華開始,一探這個標誌性奢華系列的升級之作! 「科研」和「抗老」是Key Radiance Care系列的關鍵詞,產品主打日夜分明的護膚體驗,除了The Serum和兩款精華水,乳液和乳霜也分成日用和夜用,十分講究。大家最熟悉的The Serum 主要成分為鑽光百合萃取與甘油,具能喚醒肌膚細胞的功效,提升自我修復與防禦能力。精華質感輕盈絲滑,肌膚輕易就能吸收,臨床測試14日內提升肌膚的光澤、柔滑度和飽滿度。 精華水分為兩款:Hydro-Softening Essence Lotion 鉑鑽凝亮柔膚精華水及Hydro-Clarifying Essence Lotion 鉑鑽凝亮淨膚精華水。兩者均添加高濃度米麴酵母精華,加上品牌獨家的 NutriHydro-stock 滲透技術,可將保濕成分送達肌膚深層。柔膚精華水當中特別加入了迷迭香葉精華,可進一步改善粗糙乾燥,適合乾肌人士;而淨膚精華水則含金縷梅葉精華,有平衡油脂、淨化老廢角質的作用,較適合混合/油肌人士使用。 Key Radiance Care的獨特之處在於同時推出了乳液和乳霜,兩者同樣有日用夜用之分,對講究的用家來說可謂十分貼心。先看日用版本,Protective Day Emulsion 鉑鑽日間活膚乳液和Advanced Protective Day Cream 鉑鑽日間活膚乳霜同樣有SPF25 PA+++的防曬系數,配方含珍稀山繡球葉精華及「日間規律調控科技」,可強化肌膚日間的防禦力與彈性。乳液版本質感透薄,加上防曬效能,混合肌的編者在妝前使用也亳無負擔,推介可每日使用,作為養膚的第一步。 夜間護理方面,有Intensive Night Emulsion 鉑鑽夜間修護乳液與Advanced Intensive Night Cream 鉑鑽夜間修護乳霜,用上含苦橙花精華的「夜間規律調控科技」,專注於激活夜間自我修復與再生能力。質感方面固然較日霜厚,卻是零黏膩感,如絲絨般細膩;編者亦實試了乳液版本,翌日起床肌膚更如飲飽水般水嫩光澤、底妝十分貼服,已放入我的肌膚急救箱! 順帶一提,為慶祝全新升級的Key Radiance Care系列,Clé de Peau Beauté 亦在銅鑼灣SOGO設置了「Full Radiance Ahead」期間限定店,除了有齊一系列產品,亦有打卡照相區以及甘比鈎織品牌Happy Yarn的限量吊飾作禮品(購物滿額可享)! Clé de Peau Beauté「Full Radiance Ahead」期間限定店 日期:8月2日-8月11日 時間:10:00-22:00 地點:銅鑼灣崇光百貨G/F 查詢:Clé de Peau Beauté

