升級版貴婦保養來了！開箱Clé de Peau Beauté鉑鑽系列：精華以外，日夜乳液才是隱藏王牌！

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不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

今天，編輯部就和大家一起開箱 Clé de Peau Beauté 的Key Radiance Care鉑鑽源亮細胞系列，從最人氣的 The Serum 煥活細胞精華開始，一探這個標誌性奢華系列的升級之作！

「科研」和「抗老」是Key Radiance Care系列的關鍵詞，產品主打日夜分明的護膚體驗，除了The Serum和兩款精華水，乳液和乳霜也分成日用和夜用，十分講究。大家最熟悉的The Serum 主要成分為鑽光百合萃取與甘油，具能喚醒肌膚細胞的功效，提升自我修復與防禦能力。精華質感輕盈絲滑，肌膚輕易就能吸收，臨床測試14日內提升肌膚的光澤、柔滑度和飽滿度。

精華水分為兩款：Hydro-Softening Essence Lotion 鉑鑽凝亮柔膚精華水及Hydro-Clarifying Essence Lotion 鉑鑽凝亮淨膚精華水。兩者均添加高濃度米麴酵母精華，加上品牌獨家的 NutriHydro-stock 滲透技術，可將保濕成分送達肌膚深層。柔膚精華水當中特別加入了迷迭香葉精華，可進一步改善粗糙乾燥，適合乾肌人士；而淨膚精華水則含金縷梅葉精華，有平衡油脂、淨化老廢角質的作用，較適合混合／油肌人士使用。

Key Radiance Care的獨特之處在於同時推出了乳液和乳霜，兩者同樣有日用夜用之分，對講究的用家來說可謂十分貼心。先看日用版本，Protective Day Emulsion 鉑鑽日間活膚乳液和Advanced Protective Day Cream 鉑鑽日間活膚乳霜同樣有SPF25 PA+++的防曬系數，配方含珍稀山繡球葉精華及「日間規律調控科技」，可強化肌膚日間的防禦力與彈性。乳液版本質感透薄，加上防曬效能，混合肌的編者在妝前使用也亳無負擔，推介可每日使用，作為養膚的第一步。

夜間護理方面，有Intensive Night Emulsion 鉑鑽夜間修護乳液與Advanced Intensive Night Cream 鉑鑽夜間修護乳霜，用上含苦橙花精華的「夜間規律調控科技」，專注於激活夜間自我修復與再生能力。質感方面固然較日霜厚，卻是零黏膩感，如絲絨般細膩；編者亦實試了乳液版本，翌日起床肌膚更如飲飽水般水嫩光澤、底妝十分貼服，已放入我的肌膚急救箱！

順帶一提，為慶祝全新升級的Key Radiance Care系列，Clé de Peau Beauté 亦在銅鑼灣SOGO設置了「Full Radiance Ahead」期間限定店，除了有齊一系列產品，亦有打卡照相區以及甘比鈎織品牌Happy Yarn的限量吊飾作禮品（購物滿額可享）！

Clé de Peau Beauté「Full Radiance Ahead」期間限定店

日期：8月2日－8月11日

時間：10:00－22:00

地點：銅鑼灣崇光百貨G/F

查詢：Clé de Peau Beauté







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