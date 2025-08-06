七夕來了！GIVENCHY、YSL、NARS的絕美限量彩妝登場，顏值與心意也滿分！

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馬上又到每年一度的七夕情人節，一如以往，各大美妝品牌紛紛推出夢幻限量系列，從包裝設計到色彩靈感，每款都散發濃濃的愛意與節日氛圍！身為美妝控，不管是送禮還是自用，這些絕美限定款式，還有不人手的理由嗎？

#1 GIVENCHY Fall Collection 2025 七夕限量版

GIVENCHY 今季的 Fall Collection 2025 七夕限量版延續品牌一貫的高訂時裝精神，以都會型格與詩意感性為靈感，人氣的高級訂製稜鏡光影粉和華麗盈彩修護唇膏也換上新裝，為妝容注入從容自若的優雅氣質！

限量版設計糅合溫潤裸粉色調與洗鍊的牛仔布質感，象徵愛的溫柔與力量，低調同時不失華麗感。高級訂製稜鏡光影粉的限定色號是 N16 Pearly Pink，結合蜜桃香檳與珍珠白的細膩閃光，主打溫柔提亮膚色，帶出如戀愛時微醺般的柔光神采，自然亮麗。

披上新妝的華麗盈彩修護唇膏有人氣色調 Feeling Nude 和 限定色號 Radiant Maple ，前者為粉嫩玫瑰木調，襯托膚色之餘更是自然；後者則為深邃暖棕紅調，低調而搶眼，散發成熟女性的氣質。唇膏配方含玫瑰油與透明質酸，提供長達 24 小時的保濕滋潤效果，適合乾紋多、易脫皮的唇部使用，配合粉紅胡椒萃取物與維他命 C成分，更有長效強化唇部防禦力的作用。

查詢／購買：GIVENCHY

#2 YSL Beauty Free To Desire限量版彩妝系列

另一邊廂，YSL Beauty 就向聖羅蘭大師勇敢追愛的態度致敬，在本季推出全新 Free To Desire 限量版彩妝系列，以全新玫瑰金色調搭配粉紅色大理石細節，呈獻共4款限量彩妝品！

限量版的彩妝品包括THE INKS漆亮唇釉，除了有今年推出全新限量咖啡色調Cappuccino Kiss，亦有經典色調 Nude Champion 蜜桃烏龍。兩款均以全新設計登場，搭配金屬玫瑰金色瓶蓋，飾有品牌經典 Cassandre 標誌，管身的心形窗口更是精緻；唇釉含 90% 修護鎖水配方，一抹即可打造水潤鏡面妝效，是今季大熱水光唇妝熱潮的必備唇釉！

皇牌產品之一的明彩輕透亮肌氣墊粉底同樣換上絕美新裝！氣墊粉底的配方經過特別設計，質感比同類型產品更輕盈幼滑，含有高保濕度的透明質酸和具肌膚修復功效的維他命E結合，可持續為肌膚保濕，是乾肌女生的恩物；至於高訂皮革四色眼影盒則推出了全新色調組合 825 Burning Desire，內有4款色彩：珠光裸色、淺粉紅色、復古梅紫與日光琥珀，這個專為七夕打造的色盤，很難不收藏吧！

查詢／購買：YSL Beauty

#3 NARS Beauty In Bloom限量版Explicit唇膏

來了8月，NARS也悄悄為人氣Explicit赤吻緞光唇膏換上Beauty in Bloom系列限量版新裝。粉色唇膏殼上點綴花卉圖案，象徵了永恆的浪漫，愛花的女生相信很難抗拒吧！

這次限量版共有6種色調，除了熱賣的杏棕色和玫瑰粉紅色調等，這次亦推出了全新LOVE GAME古銅玫瑰色、SCANDAL紅士色和SPICE UP暖米色，均是自然不浮誇；唇膏採用精準的子彈型唇膏面設計，配方中的Luxe Comfort Complex奢華滋養複合物則為雙唇提供中至全面覆蓋，打造高質感緞面光澤，一抹上色。

查詢／購買：NARS







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