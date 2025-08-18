Beauty

18/08/2025
Text: Christy Yiu

新一代的暗瘡殺手是它？The Ordinary 新品 Sulfur 10%： 以硫抗痘，是看不見的暗瘡貼？

　　在天氣陰晴不定的季節，肌膚就開始「鬧脾氣」，尤其是那幾顆痘痘，總是反覆出現！身為混油肌女生，抗痘產品絕對是日常不離身的重要護膚品之一，不過大多抗痘產品也以是水楊酸或其他酸性化學成分為主，即使痘痘凋謝，換來的卻是出現局部乾燥脫皮的情況，的確惱人。

 

　　在大數據的演算法下，早已留意到The Ordinary即將推出以硫（Sulfur）為主要成分的抗痘產品 Sulfur 10% Powder-to-Cream Concentrate，畢竟品牌以成分透明和CP值高見稱，這次推出市場上罕見的另類抗痘產品，當然要看看箇中奧秘。

 

 

　　相信不少人和編者一樣，第一個反應也是：為甚麼是「硫」？其實，硫也是一種常用的治療痘痘成分，具有殺菌和去角質的作用，而這次The Ordinary的新品 Sulfur 10% Powder-to-Cream Concentrate 採用 10％ 硫成分，並且使用了粉末轉乳霜的技術，比水濃度較高的配方更高穩定性之餘，亦更易於塗抹；而粉狀質地亦有助吸收多餘油脂、減少油光。

 

Sulfur 10% Powder-to-Cream Concentrate的起始狀態是粉末，有需要時只需用乾淨的手指直接塗抹在暗瘡上即可，十分方便。

 

　　說明是用了粉末轉乳霜的技術，因此粉末塗抹暗瘡後，只需以手指施加的壓力，便會形成乳液，質感輕盈無重，加上10%硫能夠在使用時變成透明，能使長痘痘的地方宛如貼上了看不見的暗瘡貼，保護肌膚同時為暗瘡褪紅、平衡油脂分泌；品牌更指一瓶Sulfur 10% Powder-to-Cream Concentrate，相等於超過150塊暗瘡貼，性價比十分高。

 

 

　　最讓用家在意的，相信是硫的氣味吧！品牌指，由於 10% 硫配方採用粒子較小的膠狀硫，除了有助提供有效的輸送，還能最大限度地減少成分的可見性和氣味，是一個全新的溫和針對暗瘡瑕疵方式，除了不用擔心氣味，亦是敏感肌膚的新選擇，你有興趣試試嗎？

 

The Ordinary Sulfur 10% Powder-to-Cream Concentrate $82

 

查詢／購買：The Ordinary

 

