香奈兒的眼妝藝術！開箱 CHANEL 最新限量版珠寶鈕扣四色眼影，輕鬆打造日常精緻感

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

今天，編輯部就和大家一起開箱 CHANEL 最新限量版 LES 4 OMBRES 珠寶鈕扣四色眼影，一探香奈兒如何以眼影詮釋經典品牌的美學。

CHANEL 的 LES 4 OMBRES 四色眼影是融合時尚美學與高級彩妝工藝之作，每一盤眼影都蘊含品牌的靈感故事，色彩搭配靈感來自巴黎街頭、香奈兒高訂服細節，甚至是品牌標誌性的元素如山茶花、星星或香水瓶。四色設計不僅實用，還能自由混搭，加上顯色度高，從日常自然妝容，到深邃煙燻眼妝也能輕鬆駕馭，是不少美妝控必收的一盤。

Gabrielle Chanel 曾言：「鈕扣非常重要。細心找尋精美迷人的小鈕扣吧。」這次的限量版 LES 4 OMBRES，便以 CHANEL 高訂服上的珠寶鈕扣為靈感，四色眼影飾以品牌的標誌象徵符號，像藝術品一樣精緻迷人，從 N°5 香水、山茶花到銀河星宿，宛如 CHANEL 的迷你衣櫥，每次打開眼影盒，都像揭開一段關於時尚的故事。

限量版 LES 4 OMBRES 共有四色，這次編輯部到手的是粉紅色系的 MADEMOISELLE 以及金屬系的 STELLAIRE，前者偏向日常粉嫩眼妝；後者則帶閃爍質感，適合 Party Look；四色眼影集齊了啞緻、絲絨、珠光與金屬光澤等多種質感，粉質細膩柔滑，易於暈染且不易飛粉，新手老手同樣輕易上手。

一如以往，眼影盒採用經典黑漆包裝，簡約高雅；仿絲絨封套則印上獨家設計的鈕扣圖案，彷如再次提醒用家：是的，這是限量版。內附鏡子與雙頭眼影棒，輕巧的尺寸方便隨身攜帶補妝；當然，美得如藝術品一樣的眼影盤，是否捨得用又是另一回事了。

查詢／購買：CHANEL







