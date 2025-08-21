Louis Vuitton 首個彩妝系列來了！過千元的奢華唇膏和眼影盤，你會入手嗎？

收藏文章

要說美妝界本年最大的事件，相信絕對是 Louis Vuitton 正式發表首個彩妝系列「La Beauté Louis Vuitton」！這個由全球知名彩妝大師 Pat McGrath 操刀的彩妝系列，傾注了 Louis Vuitton 的時尚靈魂，以「極盡奢華」來形容也不為過。日前，品牌終於公開了首波單品細節，光是定價已震撼了不少人。

早在品牌宣佈找來 Pat McGrath 擔大旗時，已掀起業界哄動，畢竟 Pat 作為當代最具影響力的彩妝師，究竟會為 Louis Vuitton 帶來甚麼衝擊？答案已揭曉 —— 「天價級」（比 Pat McGrath 自身品牌貴一大截）的唇膏、眼影盤還有專屬小皮具。

這次 Louis Vuitton 以 LV Rouge 唇膏打響頭炮，一次過推出 55 種色調，十分進取。唇膏分為緞光與霧面兩種質地，分別有 27 色與 28 色，代表色號有 896 Monogram Rouge、203 Rose Odyssée、854 Rouge Louis 等。成分方面，蘊含 85% 護膚基底，包括乳木果油、透明質酸與天然花蠟（如含羞草、玫瑰、茉莉），着重於上色和持久保濕的妝效。

此外，唇膏亦有 LV 調香大師 Jacques Cavallier Belletrud 加乘，調製出系列專屬香氛。唇膏管設計方面，訂製 Monogram 唇膏蕊芯刻有色號名稱，加上花卉圖騰的鎖定系統，可讓唇芯與底座緊貼；至於售價？單支唇膏售價為 $1,250，補充裝為 $530，甚是矜貴。

唇膏還未算誇張，因為還有這盤價值二千元的 LV Ombres 四色眼影盤。眼影盤共推出 8 組配色，每盤包含三種日常色與一種驚喜色，質地涵蓋霧面、緞光與金屬光澤；包裝設計延續 LV 經典 Monogram 元素，以金黑配色搭配黃銅細節，同樣使用可補充式設計，眼影盤售價$1,950，補充裝為 $710。

根據 Louis Vuitton 官網，La Beauté 系列將於 2025 年 8 月 29 日開始於品牌指定專門店與官方網站開售，這些「天價級」的彩妝品，你又會入手嗎？

查詢／購買：Louis Vuitton







