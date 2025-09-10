Skin Tint熱潮回歸：補濕又自然的「輕粉底」，推薦3大精華底霜新品！

收藏文章

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

#1 SUQQU 晶采潤澤修顏乳

Skin Tint雖然不是什麼新鮮產品，但從不同品牌的市場方針來看，這種精華底霜將會再次成為新的美妝趨勢。SUQQU本季加入戰團，推出將粉底加入於美容面霜中的保濕霜型粉底「全新晶采潤澤修顏乳」，主打能於肌膚表面形成一層柔軟的保濕膜，質感滋潤同時具備保濕效能，尤其適合轉季乾燥的日子。修顏乳共有3個色號，加入SPF38 PA++的防曬系數，適合作為日常遮瑕，每日使用也亳無負擔。

查詢／購買：SUQQU

#2 Bobbi Brown 蟲草抗氧修護精華底霜

有「神級妝前底霜」之稱的Bobbi Brown蟲草抗氧修護精華底霜，最近推出了新色號Rosy玫瑰粉色，除了兼具底霜原來的提亮補濕功效，細緻的粉紅珠光更有效修飾蠟黃，打造粉嫩紅潤肌膚。有別於一般粉底色調，玫瑰粉色可讓肌膚呈現紅潤健康的效果，在肌膚狀態好的日子，單獨使用也沒有問題，美肌又養膚！

查詢／購買：Bobbi Brown

#3 CLARINS 絲滑透薄精華底霜

如像編者一樣，尤其關注乾燥和毛孔粗大的問題，CLARINS全新推出的絲滑透薄精華底霜或許值得一試。這支底霜集多功能於一身，配方含97%精華，最矜貴在於其SKIN FIT貼膚科技，使底霜質感更透薄貼膚，更能不斷為肌膚補水，大大減少脫妝的問題，上面後更呈宛如裸肌的妝效，適合喜歡自然妝感的女生。

查詢／購買：CLARINS







