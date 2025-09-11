從蜜蜂學到的護膚哲學！與 APIVITA 全球品牌總監聊 BEE TECH 新品理念：「我們不是因為流行才說要永續」

收藏文章

在琳瑯滿目的護膚品牌中，有的主打成效，有的主打生活理念，而來自希臘的APIVITA，就是二合為一的存在。這個以蜜蜂為靈感的天然護膚品牌，最近迎來了全新 BEE TECH精華系列，而趁著新產品面世的同時，編者亦特別邀請到品牌的全球品牌總監Zoe Agathopoulos，聊聊她眼中的 APIVITA，以及這個系列背後的靈感與故事。

「沒有蜜蜂，就沒有大自然。這是我們的責任，也是我們的驕傲。」

Zoe是法國與希臘混血，曾在全球最大美妝集團工作多年。七年前，她選擇回到希臘，加入APIVITA。「這是我職涯中最精彩的一段時間，」她笑說，「APIVITA雖然還是小品牌，但真的很有靈魂。」對Zoe而言，APIVITA就像是那位一直堅守承諾的老朋友：堅持天然、永續、有效，不跟風、不妥協。「我們不是因為流行才說要永續，而是從創立那天起就這樣做。」

蜜蜂是APIVITA的靈魂，問及對蜜蜂的看法，Zoe表示就他們的老師。「牠們勤奮、有組織、懂得照顧群體，也懂得與自然共生。這些特質，正是我們想在品牌中傳遞的價值。」Zoe補充：「蜜蜂不只是我們的原料來源，更是我們的靈感來源。我們不只是使用蜂膠、蜂蜜，而是學習牠們的生活方式，然後把這種智慧轉化成護膚哲學。」

談到這次新推出的BEE TECH高效濃縮精華系列，Zoe表示品牌用上用蜂膠、蜂蜜這些天然成分，去強化皮膚科常用的活性成分，像是維他命C、玻尿酸等，「這不只是混合，而是讓它們彼此協同，發揮最大效能。」

品牌建議，可早上使用 C15 蜂膠抗氧化精華，晚上使用其他精華如HA5 蜂蜜修復保濕精華；若同時使用多款精華，應先塗抹C15 蜂膠抗氧化精華，待吸收後再疊加其他精華。了解用法後，Zoe亦再補充：「我們用的是最純的L-Ascorbic acid（即維他命C），搭配蜂膠AoX-CR，能倍增維他命C的抗氧化力。」

難得有機會接觸APIVITA的全球品牌總監，最後編者亦私心向Zoe請教：如果我是第一次接觸APIVITA，應從甚麼產品入手？Zoe為我推薦了品牌的皇牌蜂膠黑炭排毒潔面啫喱：「泡沫細緻又天然，男女都適合，是很好的入門選擇。」

