Beauty

收藏文章　

11/09/2025Text: Christy Yiu

從蜜蜂學到的護膚哲學！與 APIVITA 全球品牌總監聊 BEE TECH 新品理念：「我們不是因為流行才說要永續」

#Skincare #抗老 #蜜蜂 #Editor’s Pick #抗衰老 #維他命C #初老 #護膚 #APIVITA #永續 #肌膚急救，專訪 #BEE TECH #Editors Pick #Skin & Body Care

　　在琳瑯滿目的護膚品牌中，有的主打成效，有的主打生活理念，而來自希臘的APIVITA，就是二合為一的存在。這個以蜜蜂為靈感的天然護膚品牌，最近迎來了全新 BEE TECH精華系列，而趁著新產品面世的同時，編者亦特別邀請到品牌的全球品牌總監Zoe Agathopoulos，聊聊她眼中的 APIVITA，以及這個系列背後的靈感與故事。

 

APIVITA全球品牌總監Zoe Agathopoulos

 

「沒有蜜蜂，就沒有大自然。這是我們的責任，也是我們的驕傲。」

 

　　Zoe是法國與希臘混血，曾在全球最大美妝集團工作多年。七年前，她選擇回到希臘，加入APIVITA。「這是我職涯中最精彩的一段時間，」她笑說，「APIVITA雖然還是小品牌，但真的很有靈魂。」對Zoe而言，APIVITA就像是那位一直堅守承諾的老朋友：堅持天然、永續、有效，不跟風、不妥協。「我們不是因為流行才說要永續，而是從創立那天起就這樣做。」

 

 

　　蜜蜂是APIVITA的靈魂，問及對蜜蜂的看法，Zoe表示就他們的老師。「牠們勤奮、有組織、懂得照顧群體，也懂得與自然共生。這些特質，正是我們想在品牌中傳遞的價值。」Zoe補充：「蜜蜂不只是我們的原料來源，更是我們的靈感來源。我們不只是使用蜂膠、蜂蜜，而是學習牠們的生活方式，然後把這種智慧轉化成護膚哲學。」

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

B Lab（@bcorporation）分享的貼文

 

APIVITA推動「十億蜜蜂計劃」，Zoe指，計劃去年復育了40億隻蜜蜂，目標是在2028年前達到330億。

 

　　談到這次新推出的BEE TECH高效濃縮精華系列，Zoe表示品牌用上用蜂膠、蜂蜜這些天然成分，去強化皮膚科常用的活性成分，像是維他命C、玻尿酸等，「這不只是混合，而是讓它們彼此協同，發揮最大效能。」

 

C15 蜂膠抗氧化精華 $460／30ml

以15%純維他命C為核心，搭配維他命E與APIVITA獨家專利蜂膠抗氧化劑AoX-CR，能有效減少皺紋、淡化色斑，讓肌膚更平滑透亮。質地輕盈不油膩，適合每天使用。 

 

HA5 蜂蜜修復保濕精華 $415／30ml

主打五重透明質酸與專利脂質蜂蜜萃取技術，滲透補水、提升肌膚彈性與屏障力。質地水凝溫和兼不致粉刺，非常適合在夜間使用。

 

　　品牌建議，可早上使用 C15 蜂膠抗氧化精華，晚上使用其他精華如HA5 蜂蜜修復保濕精華；若同時使用多款精華，應先塗抹C15 蜂膠抗氧化精華，待吸收後再疊加其他精華。了解用法後，Zoe亦再補充：「我們用的是最純的L-Ascorbic acid（即維他命C），搭配蜂膠AoX-CR，能倍增維他命C的抗氧化力。」

 

 

　　難得有機會接觸APIVITA的全球品牌總監，最後編者亦私心向Zoe請教：如果我是第一次接觸APIVITA，應從甚麼產品入手？Zoe為我推薦了品牌的皇牌蜂膠黑炭排毒潔面啫喱：「泡沫細緻又天然，男女都適合，是很好的入門選擇。」

 

蜂膠黑炭排毒潔面啫喱 $160／150ml

 

查詢：APIVITA

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

Screen Sensations
You May Also Like
#Skincare #抗老 #蜜蜂 #Editor’s Pick #抗衰老 #維他命C #初老 #護膚 #APIVITA #永續 #肌膚急救，專訪 #BEE TECH #Editors Pick #Skin & Body Care
More on Beauty
Popular Tags
#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#男男女女#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#Very Peri#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#est#北宋汝窯器
Beauty Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
貨幣攻略
關稅戰
More
Share