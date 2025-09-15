乳酪+水果+堅果＝美味健康Yogurt Bowl！3個簡單乳酪碗食譜，輕鬆減脂兼消化排宿便！

收藏文章

在悶熱的夏日，想要吃得清爽健康、幫助瘦身，又不失美味？近年大熱的 Yogurt Bowl 乳酪碗則絕對是女生的最佳選擇！以低脂或希臘乳酪為基底，再添上水果的天然香甜與堅果的香脆口感，不僅能幫助腸道蠕動、促進消化，還能在炎熱潮濕的天氣裡帶來清新無負擔的滿足感。乳酪碗製作方法簡單，無論當早餐、下午茶，甚至運動後輕食都非常方便，快嘗試以下低糖低脂Yogurt Bowl食譜，助你愈吃愈輕盈！

莓果控必試：莓果燕麥活力 Yogurt Bowl

材料：希臘乳酪、草莓、藍莓、紅桑子、燕麥脆、奇亞籽

莓果擁有豐富維他命，更有高效抗氧化的作用，對身體機能及肌膚健康都絕佳，除了草莓、藍莓、紅桑子，大家亦可以根據喜好挑選各式莓果加入。莓果的清爽酸甜，配上香口燕麥脆的口感，再加入少量幫助腸胃蠕動的奇亞籽，此Yogurt Bowl清宿便效果一流。

