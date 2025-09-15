Beauty

收藏文章　

15/09/2025Text: Tiffany Chan

乳酪+水果+堅果＝美味健康Yogurt Bowl！3個簡單乳酪碗食譜，輕鬆減脂兼消化排宿便！

#Fitness #消化 #去宿便 #Yogurt Bowl #食譜 #乳酪 #Keep Fit #排便 #減脂 #早餐 #健康 #Health & Fitness

　　在悶熱的夏日，想要吃得清爽健康、幫助瘦身，又不失美味？近年大熱的 Yogurt Bowl 乳酪碗則絕對是女生的最佳選擇！以低脂或希臘乳酪為基底，再添上水果的天然香甜與堅果的香脆口感，不僅能幫助腸道蠕動、促進消化，還能在炎熱潮濕的天氣裡帶來清新無負擔的滿足感。乳酪碗製作方法簡單，無論當早餐、下午茶，甚至運動後輕食都非常方便，快嘗試以下低糖低脂Yogurt Bowl食譜，助你愈吃愈輕盈！

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Rainbow Bowlss By Mich（@rainbow_bowlss）分享的貼文

 

莓果控必試：莓果燕麥活力 Yogurt Bowl

 

材料：希臘乳酪、草莓、藍莓、紅桑子、燕麥脆、奇亞籽

 

　　莓果擁有豐富維他命，更有高效抗氧化的作用，對身體機能及肌膚健康都絕佳，除了草莓、藍莓、紅桑子，大家亦可以根據喜好挑選各式莓果加入。莓果的清爽酸甜，配上香口燕麥脆的口感，再加入少量幫助腸胃蠕動的奇亞籽，此Yogurt Bowl清宿便效果一流。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Delidough（@delidough.lb）分享的貼文

 

下頁繼續睇！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇

Screen Sensations
You May Also Like
#Fitness #消化 #去宿便 #Yogurt Bowl #食譜 #乳酪 #Keep Fit #排便 #減脂 #早餐 #健康 #Health & Fitness
More on Beauty
Popular Tags
#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#男男女女#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#Very Peri#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#est#北宋汝窯器
Beauty Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
大國博弈
貨幣攻略
More
Share