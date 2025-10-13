A醇到胜肽，敏感肌適用的最強抗老好物Top 4：Grown Alchemist 「天然A醇」、GOD DAG LAB 肌膚營養液

收藏文章

霎眼快將三十，最近看著梳妝枱的護膚品，才意識到自己真的不再是當年的小女孩。以往不斷空瓶的控油抗痘產品，到現在也許三、四個用才用一次，還沒來得及空瓶，就已經過期了。取而代之的，是滿枱的抗老補水精華和面霜。

的確，女生最怕老，尤其是初老。隨手在網上搜尋，「A醇」、「胜肽」是關鍵字，前者以「加速細胞更新」和「刺激膠原蛋白」聞名，相對具刺激性，就連「厚面皮」如我也曾被A醇嚇怕；至於胜肽，是近年流行的抗老成分之一，主打修復緊緻，作用機制較溫和，亦較適合抗老新手。不過，在科技日新月異的今天，不論是A醇類還是胜肽，早已有針對敏感肌的配方，今期就為大家介紹4款敏感肌適用的抗老好物，一起穩穩的變美。

#1 Grown Alchemist 再生緊緻系列

來自澳洲的天然品牌Grown Alchemist去年插旗香港，不過說實話，編者多年前已是品牌的忠實粉絲（甚至要找代購）。來到2025年末，品牌迎來了全新的再生緊緻系列，一如以往，主打天然高效，而這次的主角，就是有天然A醇之稱的紅毛丹（天然類維他命A）。

系列主打的再生緊緻晚霜採用了專業抗衰老修護配方，活性成分有植物EGF、紅毛丹和綠茶，可促進肌膚長期健康，同時減少細紋和皺紋，晚霜質感豐潤保濕，用後一覺醒來肌膚也不見乾澀，綜合效用和價錢是性價比高之選；另一私心推介是同系列的再生緊緻眼霜，質感滋潤易推，加上溫和不刺激的配方，為眼周補水同時亦有淡化細紋的效果，長期使用也不怕長粒粒。

查詢／購買：Grown Alchemist

#2 SKIN NEED 白藜蘆醇A醇面霜

若想挑戰A醇又擔心敏感，或可考慮本地純素品牌SKIN NEED。品牌旗下產品在美國加州生產，秉持天然、純素及零殘忍原則，其「醫美級高效配方（Black Series）」是今季新品，當中的白藜蘆醇A醇面霜，絕對值得一試。

面霜主打採用脂質體視黃醇（即維他命A醇），穩定且強效，敏感肌適用，可促進細胞更新，增加膠原蛋白生成；配合白藜蘆醇則有效逆轉自由基損傷，對抗肌膚衰老。除了成分穩定，面霜亦採用微脂囊技術，將活性成份封存於脂質囊泡中，以達至減少刺激皮膚的風險。

雖然是敏感肌友好，但品牌仍建議於使用初期，宜將 1至2泵白藜蘆醇A醇面霜與 2至3滴水溶性精華液或面霜混合稀釋使用，在逐步適應後再增加至完整用量，切記不要過於心急。

查詢／購買：SKIN NEED

#3 GOD DAG LAB SKIN PAUSE 系列

至於胜肽，首推來自本地品牌 GOD DAG LAB的好物。主打純素高效的GOD DAG LAB 是編者近年愛用品牌之一，其SKIN PAUSE系列的胜肽集中美容液和胜肽無痕面霜，更是一試愛上。

SKIN PAUSE胜肽集中美容液主打專門針對肌膚老化狀況，主要活性成分含5種高效胜肽，有效對抗自由基和促進肌膚再生。這支美容液的獨特之處在於使用了超納米微脂囊包覆技術包覆，加上不含增稠劑，因此如水一般輕盈，與日常用的精華對比，更像是營養液，因此必須用於潔面後、所有護膚品前，才能真正有效滲透肌膚。

而同系列的胜肽無痕面霜，則以保加利亞玫瑰水為基底，加入傳統京都清酒糟萃取物、6種抗衰老胜肽及6種日本天然植物萃取物，大大提升抗衰老的功效，更有提亮膚色和改善膚質均勻度的效果。面霜可配合美容液使用，發揮更大功效；加上質感滋潤，溫和不刺激，相信絕對是四季適用的Daily cream首選。

查詢／購買：GOD DAG LAB

#4 Cetaphil 賦活胜肽塑顏系列

另一邊廂，向來以CP值高聞名的Cetaphil也在近期推出全新賦活胜肽塑顏系列，從卸妝水到臉部精華、眼部精華和日霜，均注入了全新純化胜肽成分，主打為敏感肌帶來能媲美A 醇的抗老效果。

賦活胜肽塑顏精華是新系列的主角，含有高濃度高山雪絨花萃取，配合純化胜肽和稻糠萃取，可高效促進膠原蛋白合成達10 倍，從而撫平皺紋與細紋；加上採用了近年人氣的微囊技術，可封存高濃度成分，亦適合所有膚質及敏感肌每日早晚使用，無需建立耐受性，低敏又安心。

另一令我感興趣的則是同系列的日霜，加入了廣譜SPF 30 防禦，抗老同時阻隔UVA 和 UVB紫外線，更特別加入了保濕成分如Niacinamide（菸鹼醯胺）、維他命原B5 和甘油，提供深層保濕又能舒敏，一支多效，是懶人必收之選。

查詢／購買：Cetaphil舒特膚







