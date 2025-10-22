秋冬眼部救星！從「小棕瓶」系列到塑顏技術，3款人氣提拉緊緻眼霜推介！

收藏文章

眼睛除了是靈魂之窗，但也是最容易顯露疲態的地方。經常熬夜追劇、長時間對著電腦，加上轉季乾燥，部肌膚總是最先出現乾紋、黑眼圈或浮腫的跡象。這時候，一款合適的眼霜就像是眼周肌膚的小幫手，今期，編輯部為大家搜來了3款主打提拉撫紋的高效眼霜，看看哪款適合你！

#1 Estée Lauder升級再生基因修復提拉眼精華

有「小棕瓶」之稱的Estée Lauder升級再生基因修復精華是近年護膚界的人氣好物之一，而除了小棕瓶，品牌近期就為同系列推出全新眼部產品：Advanced Night Repair Eye Lift + Sculpt升級再生基因修復提拉眼精華，主打啟發自醫美護膚概念，是創新級的高效配方！

精華加入塑型六肽-8和雙重透明質酸立體填充因子作為重點成分，主要針對眼周肌膚因臉部表情而形成的動態紋，同時深層補水；加上4D眼部重塑技術，可顯著改善和緊緻眼周肌膚。比起一般眼霜，精華質感更是柔滑輕盈，相信早晚使用也亳無負擔。

#2 SHISEIDO VITAL PERFECTION 賦活緊緻提拉眼霜

SHISEIDO Vital Perfection系列的賦活緊緻提拉眼霜向來被譽為「Magic 活力亮眼霜」，是品牌的其中一大皇牌產品，蘊含為眼周肌膚而研發的Potent Retinol ACE醇A精華及極上紅花精萃，加上塑顏複合物和微循環技術，主打對抗「初、中、深度眼周問題」。

眼霜配搭專用的冰感提拉塑形按摩棒，使用方法方面同樣有講究，品牌建議可使用按摩棒的滾珠一方，由眉頭下方凹位沿著眉骨滑動按摩，再由眼頭沿著眼下骨向太陽穴，以向上推動作滑動按摩。重複6次，刞後使用的滾珠另一方，輕輕按壓眼周穴位，如眉頭、眼下骨、太陽穴，重複3次，紓緩疲勞同時減低部浮腫。

#3 CLARINS 提拉撫紋修護眼霜

至於CLARINS早前推出的提拉撫紋修護眼霜，則以天然來源的替代成分取代A醇，同樣成為美容界的新晉人氣Item。眼霜使用哈倫加那葉作為主要成分，功效媲美A醇，卻比A醇更溫和親膚，甚至敏感肌亦可長期使用！

眼霜配合活性紅海藻萃取，可緊緻提拉雙眼，提升眼周輪廓，同時更能減淡眼部浮腫與黑眼圈。乳霜質地輕盈舒適，亳無油膩感，不用擔心長用會長粒粒；加上採用了可替換式真空鋁製瓶身設計，兼具環保，一支多效！

