開箱 L'Occitane 2025 經典節日倒數日曆：不到千元的價錢，入手人氣杏仁美膚油+3大皇牌潤手霜！

臨近年末，空氣開始瀰漫著節日氣氛，即使日常依舊忙碌，也總想為生活添上一點儀式感。一如以往，編輯部將與大家一同揭開各款聖誕倒數月曆的神秘面紗，並開箱一系列節日限定的香氛與美妝好物，為每日注入一份閃亮的小確幸。

今期和大家開箱 L'Occitane 的經典節日倒數日曆，以不到千元的價錢，即可入手 24 份小驚喜！

今年 L’Occitane 以「追光者」為靈感，帶領大家走入詩意與光影交織的上普羅旺斯，一天一驚喜。經典節日倒數日曆造型靈感源自法式鄉村「mas Provençal」傳統農舍，將編號日曆融入屋舍細節之中，加上以可回收且永續來源紙材製成，從內到外也是滿滿的細節。

倒數日曆包含 24 款 L’Occitane 的經典產品，涵蓋臉部、身體保養和香氛等，當中杏仁沐浴油、草本療法修護洗髮水、杏仁緊實美膚油、人氣潤手霜等均是貨裝Size，以這個價錢來說可說性價比十分高。

說到 L’Occitane，當然不能不提其人氣潤手霜系列，這次倒數日曆內共有3支潤手霜：乳木果潤手霜、橙花蘭花香氛潤手霜以及杏仁柔滑潤手霜。乳木果潤手霜滋潤度高，適合乾燥肌膚；橙花蘭花潤手霜香氣優雅，質感清爽；杏仁柔滑潤手霜則帶有淡淡堅果香，質地細緻柔滑。一次試盡三款各具特色的潤手霜，冬天再也不用擔心手部乾燥的問題！

此外，品牌亦推出早鳥優惠活動：即日起至11月4日，凡於官網購買倒數日曆，即可獲得 HK$100 優惠券（適用於滿 HK$500 正價產品），沒有不心動的理由吧！

查詢／購買：L'Occitane







