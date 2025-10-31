開箱Guerlain 2025 聖誕倒數月曆：紙藝大師操刀的優雅藏書！從人氣藝術沙龍香氛到Rouge G寶石唇膏，25件奢華小驚喜

收藏文章

臨近年末，空氣開始瀰漫著節日氣氛，即使日常依舊忙碌，也總想為生活添上一點儀式感。一如以往，編輯部將與大家一同揭開各款聖誕倒數月曆的神秘面紗，並開箱一系列節日限定的香氛與美妝好物，為每日注入一份閃亮的小確幸。

今期和大家開箱Guerlain的 2025奇蹟物語聖誕倒數月曆，一探這本由紙藝大師 Mélissandre Vidal 操刀演繹的優雅藏書，蘊藏著甚麼驚喜！

倒數月曆以紅金色設計造型登場，宛如一本精緻藏書，書面飾有動植物和蔓滕花紋，光是外觀已足夠華麗。在深紅色的封面背後，可見一幅用紙製成的壯觀場景Mélissandre Vidal 巧妙地把玩紋理和浮雕，讓摺紙童話活靈活現，當中的金光元素和動物更是亮點。

月曆內藏25件小驚喜，從香氛、彩妝品到護膚品也統統有齊，像是一共6款的藝術沙龍系列迷你香氛，剛好的大小適合試香之餘亦可以出遊帶備使用；當然亦少不了人氣的御庭蘭花系列，可一次試齊乳霜、眼霜和精華等。

而今年的最大驚喜，絕對是25日的貨裝Rouge G寶石唇膏！唇膏襯以裝飾藝術（Art Deco）格調的唇膏盒，色號則是最受歡迎的510 Satin緞光紅調唇色，為整個倒數月曆劃上完美句點，節日妝容華麗登場！

Guerlain 2025奇蹟物語聖誕倒數月曆：

6款藝術沙龍系列迷你香氛（10 mL）：Musc Outreblanc 純白麝香、Cuir Béluga 白色革調、Néroli Outrenoir 迷夜橙花、Herbes Troublantes 冷冽青草、Néroli Plein Sud 橙花奇航、Rose Chérie 傾心玫瑰

2款花草水語迷你淡香精（7.5 mL）：Mandarine Basilic 陽光甜橘和 Florabloom 燦爛花綻

2款迷你香氛（5 mL）：Shalimar 一千零一夜淡香精和 La Petite Robe Noire 法式黑裙淡香氛

4款迷你香氛蠟燭（35g）：Encens d’Hiver 冬日饗宴、Bois des Indes 恒河之木、Épices Sous les Étoiles 絢爛繁星、Figue Azur 蔚藍地中海

殿級蜂皇蜜護日霜（15 mL）

御庭蘭花金緻煥采乳霜（7 mL）

御庭蘭花極緻全效再生乳霜（7 mL）

御庭蘭花微精粹眼霜（7 mL）

御庭蘭花緊緻提升精華（5 mL）

迷你版 Parure Gold 金鑽修顏 24K 妝前底霜（5mL）

1款陶瓷擴香磚

2款書籤

迷你版 Noir G 魅睫濃黑睫毛液

Rouge G 寶石唇膏 L’Art Déco 唇膏盒和 510 Le Rouge Vibrant 唇膏

查詢／購買：Guerlain







