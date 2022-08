收藏文章

不論你追求的是哪一種美麗,都應受到尊重,即使擋不住歲月,也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News,讓我們抓緊潮流步伐之餘,學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

宛如收藏品般精緻的Serge Lutens全新香水系列

雨季的到來,就連空氣的也變得濕潤起來;這時,一瓶木調氣息的香水似乎能將這濕潤的感覺昇華至沉靜的溫潤感,又仿如將你帶到森林深處,感受苔蘚與霧氣的神秘。談及小眾香,法國品牌Serge Lutens於今年帶來的全新作品就十分適合為雨季天上一絲層次。

品牌於這個夏季推出了限量發售15瓶的珍藏版The lost of the night香水,以及今年年初的8款吊鐘瓶系列香水。The lost of the night以森林中的暗夜之王為靈感,黝黑的瓶身上刻著的貓頭鷹的圖騰,同時透著絲絲玻璃的剔透之感,香水的瓶身由南錫畫派美術館Ecole de verre de Nancy設計,欣賞完瓶身,在打開一刻,雪松的氣息仿如將你拉入森林深處,沉靜、平穩而又神秘。這款香水僅限量發售15瓶。

另外,於年初推出的8款吊鐘瓶系列可以說是品牌的經典。這個系列最早可追溯至誕生於1992年,靈感源自當時巴黎僅存的一個散發古典和藝術的氣息的宮殿建築,後來這個建築亦成為了品牌的第一間旗艦店——Salon du Palais-Royal。

吊鐘瓶外形以圓滑的瓶身為主,加上復古的藥瓶塞設計,同樣散發經典的氣息。新品沿用了經典,更保留了傳統的香水塗抹方式,點綴了穿戴香水的時刻。8款新品分別為感官遊戲、玫瑰陛下、金色皮革、阿拉伯神話、鳶尾銀霧、暮紫森林、薩拉森人和摩洛哥雪松,而摩洛哥雪松則是向品牌的第一款香水致敬。

查詢:Serge Lutens

恢復夏日乾爽活力!Diptyque Summer Collection

不喜歡濕潤的空氣將一切都變得鬱悶,不妨留意Diptyque充滿陽光氣息的Summer Collection。這個系列以地中海氣息與繽紛的色彩為靈感,在包裝設計上加入了手繪元素,清新可愛。系列分別有檸檬草香氛蠟燭、ILIO髮香噴霧、檸檬草與天竺葵-夏日身體精油噴霧、地中海系列香醋水等。

若想趕走雨季的鬱悶,不妨點上帶著檸檬草香氣的室內及室外蠟燭,除了清新的檸檬草,還帶有絲絲花香與點點辛香,為空氣帶來一絲愜意與衝擊;除外,ILIO髮香噴霧也是雨季恩物!香氛主調帶著仙人掌的的奇特果香、還有佛手柑與茉莉花的點綴,最後以鳶尾帶來一絲柔美,這抹溫柔的感覺甚是讓人著迷。

查詢:Diptyque

透薄、焦柔、無暇底妝的秘訣:Hourglass柔光輕透粉底液

談及底妝產品,不得不提Hourglass。不管修飾毛孔、讓肌膚變得無暇的妝前乳,還是薄薄一層卻又足夠遮瑕力度且水潤的遮瑕膏,都是編者的大愛。這個夏季,品牌又有新品推出,帶來了一款全新的AMBIENT柔光輕透粉底液!對於一直以來的好印象,對這款粉底自然也抱著期望。

粉底共有12 種色調,主打自然、柔和及亮澤;16小時的持久中度遮瑕力,足以應付日常妝感。粉底沿用了AMBIENT柔光系列的柔焦效果,在成分中加入柔焦粒子,讓妝感透薄自然之餘,還散發無暇透亮的感覺,而且採用純素配方兼沒有進行動物測試,不會造成粉刺及暗瘡。喜歡的話,也可配合全新的VANISH 無痕修飾遮瑕掃,進行重點遮瑕,讓底妝更貼服及無暇。

查詢:Hourglass







