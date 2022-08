Beauty



收藏文章 女士們手袋中的便攜好物!Byredo 香味潤唇膏、Evolcare玫瑰果油潔面乳、mtm labo抗氧防曬 不論你追求的是哪一種美麗,都應受到尊重,即使擋不住歲月,也要優雅的老去。 編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News,讓我們抓緊潮流步伐之餘,學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。 Byredo 最新限量版香味潤唇膏 在編者的手袋裏,總會放著一支潤唇膏,在乾燥的冷氣環境底下,或是塗抹口紅前,滋潤一下雙唇。Byredo日前釋出最新系列——香味潤唇膏,以經典的金屬包裝為主設計,簡約利落。 最新的香味潤唇膏系列共有三款香味選擇,分別是帶著青澀醒神的青檸和佛手柑香氣的Bergamotte de Bahia、散發溫暖的洋甘菊和清新的佛手柑香調的Camomille d'Anjou,以及具備清爽薄荷香氣的Thé à la menthe d’Agadir,三款香味分別配以三種不同色調的金屬包裝,散發絲絲硬朗與知性。成分採用100%天然和純素原料製造,包括荷荷巴油、乳木果油以及麩皮和巴西棕櫚蠟等,細滑易推,薄薄一層,便為唇部帶來水潤感。 查詢:Byredo mtm labo solar shield防曬 防曬不僅是夏日的必備品,就算冬季也不能懶。一般防曬都維持在數小時內,所以若當天長期與陽光玩耍,僅僅是出門前塗抹又怎夠?想定期補塗,mtm labo的一系列防曬就是不錯的選擇。 喜歡質感透薄和有抗氧化功效的,可以選擇mtm labo solar shield aqua fit SPF25 PA++,防曬係數不算高,比較適合日常使用,可成分卻選用了人蔘根、野生馬鬱蘭及野生百里香提取物,具備保濕、抗氧化和抑制黑色素功效,卻不黏膩,夏日使用剛剛好。此外,對防曬係數有一定要求的,可選擇mtm labo solar shield plus SPF50+ PA+++。除了係數高以外,其成分為高山熊果精華、維他命 E 及甘草酸鉀,有美白、抗氧化、提升肌膚亮澤感的功效,而且還是防水防汗配方,就算去海灘也不怕。 查詢:mtm labo 天然護膚品牌Evolcare新推玫瑰果油潔面乳、絲瓜磨砂膏、綠泥面膜 悶熱的溫度讓肌膚也忍不住發聲。瑞士天然護膚品牌Evolcare近日推出了三款十分適合夏日的新品,包括玫瑰果油潔面乳、絲瓜磨砂膏和綠泥面膜。為何要提Evolcare?除了成分天然,更多是獨立包裝的便攜和獨立劑量,既方便旅行,也方便放在手袋中,隨時應付大小狀況。這次新推出的新品,如玫瑰果油潔面乳,蘊含維他命、類黃酮、OMEGA6、玫瑰果籽油等,成分溫和,能緩解泛紅肌膚,還能帶走多餘污垢與油膩,易便攜的設計能放在手袋裏以備不時之需! 此外,還能配合具備絲瓜纖維、植物酵素及果酸的絲瓜磨砂膏,能有效軟化和分解沉澱的黑色素與老廢組織;最後配以蘊含綠礦泥、控油複合精華的深層清潔綠泥面膜,能改善皮脂過度分泌,為皮膚排毒,完成一個深層清潔! 查詢:Evolcare



