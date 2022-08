Beauty



收藏文章 一年一度,喚醒那些年的旅遊回憶!高級小眾香氛品牌Le Labo城市限定香氛系列9月再度登場!你最愛東京還是巴黎的味道? 來自紐約的小眾香氛品牌Le Labo,是不少香氛控的鍾愛之選,除了品牌標誌性香氛 Santal 33、Another 13、Noir 29等,不能錯過的還有經典城市限定香氛系列(City Exclusive) ,向地界各地致敬的「城市限定」,通常只可在所屬城市買到,正如屬於香港的Bigarade 18,也只有在香港分店可以購入,亦不設網上訂購及郵寄,別處難求。 但到了每年9月,城市限定香氛系列就會「出巡」,短暫駐足各國以尋找更多識貨之人,尤其是近年在疫情下我們都難以出國旅遊,這個限定開賣機會更是不能錯過。而今年9月亦不例外,從9月1日起,各國的城市限定香氛系列也來到了香港,連同去年以德國柏林為靈感的Cedrat 37,整個系列已達至14款香氛,一起看看不同地市的專屬香味,帶來甚麼驚喜,喚醒哪些塵封了旅遊回憶。 德國柏林 — Cedrat 37 去年登場的Cedrat 37,為了展現柏林充滿陽光的自由氣息,在 Le Labo 獨有的感性龍涎香調基礎下,加入了香櫞和生薑,添上清新糖漬香甜感覺,讓我們即使在雨天,一樣能擁抱生活帶來的甜蜜幸福。 日本東京 — Gaiac 10 相信大家留意Le Labo城市限定系列,第一個聽聞的推薦香氛就是東京Gaiac 10, Gaiac 10只採用了10款精油成分,是一個簡約的配方,以癒創木為基調,環繞4種不同類型麝香調並添上一些雪松和乳香,讓人在繁華都市中,也能感受大自然帶來的安穩、平靜。 美國邁阿密 — Tabac 28 Le Labo將馥郁的煙草純香結合沉香和雪松的沉穩中性木質香,再配合癒創木和朗姆酒的溫暖氣息,營造出醇和而誘人的雪茄香,充滿邁阿密活力而不失感性,更帶點不羈放縱。 荷蘭阿姆斯特丹 — Mousse de Chene 30 猶如新舊交替的阿姆斯特丹,Mousse de Chene 30是一款創新而多層次的柑苔調香氛,以苔蘚和廣藿香配合晶苔和千龍木香,再加入肉桂、多香果油和粉紅胡椒,從前調到後調都使人驚喜又難忘。 法國巴黎 — Vanille 44 巴黎是一向是浪漫花都,也是戀愛之城, 專屬香氛Vanille 44沒有讓經典玫瑰花香獨領風騷,反而加入香甜而不油膩的波旁酒萃雲呢拿香氣,配上微妙的琥珀調、焚香、木香,相信沒有人能將它拒諸門外。 為了滿足各位粉絲上以上五款大熱香氛的鍾愛,Le Labo 亦特別推出 Discovery 套裝,五支1.5亳升的香氛,可作為旅行及隨身裝,更適合當作禮物送給香氛控,使他們一同沉醉旅遊回憶中。 下頁繼續睇



【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港.沈平鋼筆畫作》! ► 立即行動 1

2

3

Staying Fit During Summer

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



新型肺炎

內房困局

More

Share













Copy Info

一年一度,喚醒那些年的旅遊回憶!高級小眾香氛品牌Le Labo城市限定香氛系列9月再度登場!你最愛東京還是巴黎的味道? http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/beauty/feature/42833 【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港.沈平鋼筆畫作》! 立即行動 ► https://shenping.etnet.com.hk/ 立即下載etnet財經‧生活App IOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close