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來自紐約的小眾香氛品牌Le Labo，是不少香氛控的鍾愛之選，除了品牌標誌性香氛 Santal 33、Another 13、Noir 29等，不能錯過的還有經典城市限定香氛系列（City Exclusive） ，向地界各地致敬的「城市限定」，通常只可在所屬城市買到，正如屬於香港的Bigarade 18，也只有在香港分店可以購入，亦不設網上訂購及郵寄，別處難求。

但到了每年9月，城市限定香氛系列就會「出巡」，短暫駐足各國以尋找更多識貨之人，尤其是近年在疫情下我們都難以出國旅遊，這個限定開賣機會更是不能錯過。而今年9月亦不例外，從9月1日起，各國的城市限定香氛系列也來到了香港，連同去年以德國柏林為靈感的Cedrat 37，整個系列已達至14款香氛，一起看看不同地市的專屬香味，帶來甚麼驚喜，喚醒哪些塵封了旅遊回憶。

德國柏林 — Cedrat 37

去年登場的Cedrat 37，為了展現柏林充滿陽光的自由氣息，在 Le Labo 獨有的感性龍涎香調基礎下，加入了香櫞和生薑，添上清新糖漬香甜感覺，讓我們即使在雨天，一樣能擁抱生活帶來的甜蜜幸福。

日本東京 — Gaiac 10

相信大家留意Le Labo城市限定系列，第一個聽聞的推薦香氛就是東京Gaiac 10， Gaiac 10只採用了10款精油成分，是一個簡約的配方，以癒創木為基調，環繞4種不同類型麝香調並添上一些雪松和乳香，讓人在繁華都市中，也能感受大自然帶來的安穩、平靜。

美國邁阿密 — Tabac 28

Le Labo將馥郁的煙草純香結合沉香和雪松的沉穩中性木質香，再配合癒創木和朗姆酒的溫暖氣息，營造出醇和而誘人的雪茄香，充滿邁阿密活力而不失感性，更帶點不羈放縱。

荷蘭阿姆斯特丹 — Mousse de Chene 30

猶如新舊交替的阿姆斯特丹，Mousse de Chene 30是一款創新而多層次的柑苔調香氛，以苔蘚和廣藿香配合晶苔和千龍木香，再加入肉桂、多香果油和粉紅胡椒，從前調到後調都使人驚喜又難忘。

法國巴黎 — Vanille 44

巴黎是一向是浪漫花都，也是戀愛之城， 專屬香氛Vanille 44沒有讓經典玫瑰花香獨領風騷，反而加入香甜而不油膩的波旁酒萃雲呢拿香氣，配上微妙的琥珀調、焚香、木香，相信沒有人能將它拒諸門外。

為了滿足各位粉絲上以上五款大熱香氛的鍾愛，Le Labo 亦特別推出 Discovery 套裝，五支1.5亳升的香氛，可作為旅行及隨身裝，更適合當作禮物送給香氛控，使他們一同沉醉旅遊回憶中。

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