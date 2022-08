Beauty



收藏文章 這個夏季,怎可錯過一支持久、不暈染的唇膏!Nars、YSL、Dior全新唇膏! 不論你追求的是哪一種美麗,都應受到尊重,即使擋不住歲月,也要優雅的老去。 編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News,讓我們抓緊潮流步伐之餘,學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。 Nars Powermatte 玩魅啞緻唇膏 雖然只有一張嘴,但誰說只能用一支唇膏?自從帶上口罩後,化妝櫃上確實少見了新唇膏的踪影。儘管還過著戴口罩的日子,但脫下口罩後,想呈現病怏怏的狀態,還是讓人眼前一亮的感覺,魔鬼就在於細節。不少美妝品牌並沒有停止推出新的唇膏,反而還能找到一些特別持久的新品。 Nars這個夏季大玩啞緻唇膏,推出全新Powermatte玩魅啞緻唇膏,首推6個色調,包括激情楓紅、叛逆磚紅、知性豆沙、玩魅深紅、型格裸啡和調皮栗紅,每款都十分易駕馭。唇膏是簡約的全紅包裝,改以細長的設計,撫媚中帶著格調。零重感的配方,只要輕輕一抹,便可一筆上色;啞光的質地絲滑且易推,貼服之餘,持久度還高達10小時,更不沾口罩,這個夏天,又有理由拒絕。 查詢:Nars YSL Rouge Pur Couture The Bold 唇膏 YSL一直散發著一種女性撫媚的魅力,這個夏季,品牌推出全新全新Rouge Pur Couture The Bold絕色柔亮唇膏,金色的唇膏管與黑色唇膏蓋形成鮮明強烈對比。唇膏主打光澤亮感,加入具柔滑特性的賽牡丹花瓣萃取及葡萄籽油,抗氧化的同時,讓雙唇保持長達10小時的滋潤感。唇膏共12色,當中包括兩款大熱色調,分別是散發經典色系的新色 1971 Rouge Provocation,以及散發溫柔氣息的12 Nu Incongru,想雙唇保持滋潤且散發亮澤感的,不妨試試。 查詢:YSL Dior 傲姿持色啞緻唇膏 Dior在彩妝創作及形象總監Peter Philips的指導下,於今個夏季推出子彈頭唇膏——傲姿持色啞緻唇膏。唇膏以簡約的黑色管身為設計,配以標誌性的logo,低調且奢華。唇膏共18種色調,從溫柔自然的裸色到標誌性且高飽和度的大紅色都有,像花般溫柔,也像花般熱情。唇膏的持久度長達16小時,不暈染,不乾燥,順滑易推,喜歡Dior的朋友千萬不要錯過! 查詢:Dior



