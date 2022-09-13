收藏文章

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

#1 CLARINS全新新生緊膚身體系列

隨著年齡的上升，新陳代謝逐漸減緩，除了花心思在臉上，身體的肌膚也一樣，也會乾燥、暗黃、鬆弛等。近日，CLARINS推出了全新緊緻系列，針對常常被忽略的身體肌膚，主打緊緻及新生功效。

這個系列共有兩款新品，分別是新生緊膚身體霜和新生緊膚身體啫喱。兩款的主要成分的都加入了有機蜂斗菜萃取和有機地膽草萃取，可促進膠原蛋白增生及對抗身體鬆弛，緊緻及讓肌膚恢復彈滑。前者含有超過95%天然成分，當中還包括有機乳木果油和有機蘆薈萃取，長效保濕；後者則加入有機綠香蕉萃取及奇異果萃取，針對腰部、大腿、臀部等鬆弛部位，緊緻及重塑身形輪廓，還有淡淡的花果香味。

查詢：CLARINS

#2 雪花秀全新升級禦時緊顏參養眼霜

眼部肌膚絕對是重點護膚對象之一，除了紫外線和藍光的傷害外，平日裏的壞習慣，如熬夜、揉眼睛、乾燥等，都會讓它出現細紋及黑眼圈，不僅顯老、還讓人感覺毫無精神。加上它是臉部肌膚最脆弱的部分，要溫柔對待，還要特別準備護膚產品。

韓國品牌雪花秀的禦時緊顏參養眼霜近日推出全新升級版，成分含超越黃金的珍罕的Ginsenomics™ 6000倍人參精萃，還有專利的人參A醇Ginseng Retinol™，針對眼周的細胞及膠原蛋白自生，滲入肌底，改善細紋等煩惱。

查詢：雪花秀

#3 Kanebo原生活力精華粉底霜

除了在護膚品上下功夫，愛美的你，也可選擇在化妝品上下功夫。近幾年，具護膚功效的化妝品愈來愈流行，最直接的且最常見的就是粉底。來自日本東京的品牌Kanebo近日就推出一款主打護膚化妝兩不誤的全新精華粉底霜。

這款精華粉底霜共8種色調，特意融合5R紅色調，讓肌膚看起來散發自然的紅潤感。此外，粉底霜蘊含保濕精華複合物，讓肌膚保持水潤亮澤，質地透薄且易推，讓妝感零厚重感，肌膚可自由呼吸。以山茶花香「Teatopia」為基調的粉底霜，還融入鈴蘭、玫瑰及茉莉等花果芳香，讓自然的妝感帶著如花般溫柔的感覺。

查詢：Kanebo







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動