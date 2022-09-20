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不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

#1 Benefit Always Ready Brow Pencil彎月眉筆

因應轉季的衣著及妝感，秋季除了是野生眉妝出動的時候，想靦腆一些又不失霸氣，不妨試試柔霧眉妝！Benefit的眉部產品及服務就不多介紹了，其上色度及易用程度都很高，但近日推出的新品——Always Ready Brow Pencil彎月眉筆，倒值得介紹介紹。這款眉筆分為冷、暖及自然自色調，由淺至深共8個色調。筆頭設計呈彎月型，1.22mm的厚度，能作勾劃及填補用，防水防暈，順應眉毛的弧度，能畫出根根分明的眉毛，也能化出的霧感眉妝。

查詢：Benefit

#2 THREE平衡凝萃眼唇霜

主打天然成分、走自然路線的THREE近日推出了一款眼唇霜，這讓編者想起了最近常在韓劇裏看見的萬用Balm，一支搞掂嘴和臉。不同的是，THREE這款平衡凝萃眼唇霜質相對輕盈，主要針對嘴和眼部。依舊主打天然成分，當中蘊含人蔘萃取精華、具溫熱及刺激感辛香的暖薑精油、有極高保水性的古布阿蘇樹果脂，以及乳油木果脂等高達96%的天然成分，能柔軟及緊緻肌膚，讓進入秋季的眼周與唇部得到滋養，減緩乾燥及細紋的誕生，而且小小一支，放在手袋裏，可隨時使用，相當方便。

查詢：THREE

#3 Byredo全新De Los Santos身體護理系列

Byredo 的香氛產品和美妝品大家就熟悉得多，型格又獨特的路線吸納不少有格調的人。近日，品牌推出全新De Los Santos身體護理系列，包括溫和潔淨肌膚的De Los Santos 沐浴露、柔軟肌膚的De Los Santos 身體潤膚乳。初初看到這一系列產品時，最好奇的還是它的香味，畢竟香氛蠟燭是Byredo的起家之作嘛。香味上，De Los Santos系列散發著鼠尾草的陣陣清澈與麝香的馥郁，綴以鳶尾根與黃香李的熏香，以及岩薔薇的泥土氣息，讓整個洗浴過程，被充滿層次感的芳香氣息所包圍。

查詢：Byredo







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