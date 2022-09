Beauty



收藏文章 為這個秋天加點詩意吧!Benefit彎月眉筆、THREE眼唇霜、Byredo全新身體護理系列 不論你追求的是哪一種美麗,都應受到尊重,即使擋不住歲月,也要優雅的老去。 編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News,讓我們抓緊潮流步伐之餘,學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。 #1 Benefit Always Ready Brow Pencil彎月眉筆 因應轉季的衣著及妝感,秋季除了是野生眉妝出動的時候,想靦腆一些又不失霸氣,不妨試試柔霧眉妝!Benefit的眉部產品及服務就不多介紹了,其上色度及易用程度都很高,但近日推出的新品——Always Ready Brow Pencil彎月眉筆,倒值得介紹介紹。這款眉筆分為冷、暖及自然自色調,由淺至深共8個色調。筆頭設計呈彎月型,1.22mm的厚度,能作勾劃及填補用,防水防暈,順應眉毛的弧度,能畫出根根分明的眉毛,也能化出的霧感眉妝。 查詢:Benefit #2 THREE平衡凝萃眼唇霜 主打天然成分、走自然路線的THREE近日推出了一款眼唇霜,這讓編者想起了最近常在韓劇裏看見的萬用Balm,一支搞掂嘴和臉。不同的是,THREE這款平衡凝萃眼唇霜質相對輕盈,主要針對嘴和眼部。依舊主打天然成分,當中蘊含人蔘萃取精華、具溫熱及刺激感辛香的暖薑精油、有極高保水性的古布阿蘇樹果脂,以及乳油木果脂等高達96%的天然成分,能柔軟及緊緻肌膚,讓進入秋季的眼周與唇部得到滋養,減緩乾燥及細紋的誕生,而且小小一支,放在手袋裏,可隨時使用,相當方便。 查詢:THREE #3 Byredo全新De Los Santos身體護理系列 Byredo 的香氛產品和美妝品大家就熟悉得多,型格又獨特的路線吸納不少有格調的人。近日,品牌推出全新De Los Santos身體護理系列,包括溫和潔淨肌膚的De Los Santos 沐浴露、柔軟肌膚的De Los Santos 身體潤膚乳。初初看到這一系列產品時,最好奇的還是它的香味,畢竟香氛蠟燭是Byredo的起家之作嘛。香味上,De Los Santos系列散發著鼠尾草的陣陣清澈與麝香的馥郁,綴以鳶尾根與黃香李的熏香,以及岩薔薇的泥土氣息,讓整個洗浴過程,被充滿層次感的芳香氣息所包圍。 查詢:Byredo



