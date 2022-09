Beauty



收藏文章 Be an aesthetics explorer:Buly 1803紅色雲石蠟燭杯、Le Labo東京癒創木10、CLARINS Precious至臻凝時系列 不論你追求的是哪一種美麗,都應受到尊重,即使擋不住歲月,也要優雅的老去。 編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News,讓我們抓緊潮流步伐之餘,學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。 #1 Buly 1803紅色大理石Rosso Levanto蠟燭杯 來自法國的小眾品牌 Officine Universelle Buly 總散發出一種十分優雅、精緻的感覺,香氣更是品牌的其中一個主打元素;談及香氣,又怎能不提它的香氛蠟燭?近日,經典的大理石香氛蠟燭推出了全新包裝,將散發禪意的黑白雲石改為溫柔的紅色大理石「Rosso Levanto」,這款色調的大理石常見於意大利巴洛克式建築中,是巴黎凡爾賽宮的傢俱大師廣泛採用的石材,甚具藝術氣息。 除了原本八款經典家居香氛系列外,紅色大理石Rosso Levanto蠟燭杯還有四款香氣是與巴黎羅浮宮合作推出的藝術香氣,分別是以雪松為主調的Saint Joseph Charpentier木匠聖若瑟;散發蜜柑、茉莉的la Vénus de Milo 米羅的維納斯;帶著夏日氣息那薄荷與佛手柑香調的Conversation dans un Parc 公園裏的對話;以及以白合花、麝香、蘋果等香調的Le Verrou 鎖,為踏入秋季的日子,增添一份藝術氛圍及詩意綿綿。 查詢:Officine Universelle Buly #2 Le Labo City Exclusive系列 – 帶著溫柔乾淨的東京癒創木10 香水品牌眾多,哪個又能深入你心?喜歡小眾香的,相信大家對來自紐約的Le Labo不會陌生,特別是在這個這麼久沒有飛的日子裏,品牌的「城市限定」City Exclusive系列似乎顯得更是誘人,小小的瓶身,彷如將一座城市的美好及幻想都收集其中。「城市限定」一般來說,是需要到當地購入,但每年九月,香港門市會限期發售14個不同的地方香水,當然,在宣布0+3政策後,你也可以動身至喜愛的城市,將那「城市限定」帶回家。若要編者推介,相信來自東京的味道深受不少人喜愛,這款散發木質香調的GAIAC 10採用了癒創木,帶著溫柔的氣息,再配以4中不同的麝香,還有淡淡的乳香味,深沉且微妙,讓人忍不住動身東京! 查詢:Le Labo #3 針對逆齡肌!全新CLARINS Precious至臻凝時系列 走天然路線的CLARINS相信是不少都市女性護膚清單上的一員,不管是皇牌的雙管精華,還是頸部的護理產品,都是編者的大愛。近日,品牌即將釋出全新系列——CLARINS Precious至臻凝時系列,專門針對逆齡肌。這個系列採用月神花,不僅罕見,採摘及提取過程都十分考究。月神話的萃取有兩則、增強肌膚抵禦力的功效。目前共有兩款產品,分別是至臻凝時精華水 La Lotion和至臻凝時面霜 La Crème,精華水能迅速保濕、滋潤及軟化肌膚,但質地卻十分輕盈,同時添加三重胜肽複合物,讓機會恢復光澤,為後續護膚做好準備;而面霜除了精華水的成分,還額外添加西印度櫻桃萃取及維生素C衍生物,滋養肌膚、鎖水的同時,還抑制黑色色,讓機會保持年輕。 查詢:CLARINS



【全城爆炸「性」節目】《男男女女.嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

Staying Fit During Summer

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



中概危與機

銀行匯率

More

Share













Copy Info

Be an aesthetics explorer:Buly 1803紅色雲石蠟燭杯、Le Labo東京癒創木10、CLARINS Precious至臻凝時系列 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/beauty/feature/42954 【全城爆炸「性」節目】《男男女女.嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 立即觀看 ► https://www.etnet.com.hk/www/tc/video/loveandsex/ etnet全港獨家 實時銀行匯率比較 「0+3」去旅行 | 唱錢格價好幫手! 【立即下載】 IOS版: https://apple.co/33AvdBK Android版: https://bit.ly/3liweok

Close