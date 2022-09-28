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不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

#1 Buly 1803紅色大理石Rosso Levanto蠟燭杯

來自法國的小眾品牌 Officine Universelle Buly 總散發出一種十分優雅、精緻的感覺，香氣更是品牌的其中一個主打元素；談及香氣，又怎能不提它的香氛蠟燭？近日，經典的大理石香氛蠟燭推出了全新包裝，將散發禪意的黑白雲石改為溫柔的紅色大理石「Rosso Levanto」，這款色調的大理石常見於意大利巴洛克式建築中，是巴黎凡爾賽宮的傢俱大師廣泛採用的石材，甚具藝術氣息。

除了原本八款經典家居香氛系列外，紅色大理石Rosso Levanto蠟燭杯還有四款香氣是與巴黎羅浮宮合作推出的藝術香氣，分別是以雪松為主調的Saint Joseph Charpentier木匠聖若瑟；散發蜜柑、茉莉的la Vénus de Milo 米羅的維納斯；帶著夏日氣息那薄荷與佛手柑香調的Conversation dans un Parc 公園裏的對話；以及以白合花、麝香、蘋果等香調的Le Verrou 鎖，為踏入秋季的日子，增添一份藝術氛圍及詩意綿綿。

查詢：Officine Universelle Buly

#2 Le Labo City Exclusive系列 – 帶著溫柔乾淨的東京癒創木10

香水品牌眾多，哪個又能深入你心？喜歡小眾香的，相信大家對來自紐約的Le Labo不會陌生，特別是在這個這麼久沒有飛的日子裏，品牌的「城市限定」City Exclusive系列似乎顯得更是誘人，小小的瓶身，彷如將一座城市的美好及幻想都收集其中。「城市限定」一般來說，是需要到當地購入，但每年九月，香港門市會限期發售14個不同的地方香水，當然，在宣布0+3政策後，你也可以動身至喜愛的城市，將那「城市限定」帶回家。若要編者推介，相信來自東京的味道深受不少人喜愛，這款散發木質香調的GAIAC 10採用了癒創木，帶著溫柔的氣息，再配以4中不同的麝香，還有淡淡的乳香味，深沉且微妙，讓人忍不住動身東京！

查詢：Le Labo

#3 針對逆齡肌！全新CLARINS Precious至臻凝時系列

走天然路線的CLARINS相信是不少都市女性護膚清單上的一員，不管是皇牌的雙管精華，還是頸部的護理產品，都是編者的大愛。近日，品牌即將釋出全新系列——CLARINS Precious至臻凝時系列，專門針對逆齡肌。這個系列採用月神花，不僅罕見，採摘及提取過程都十分考究。月神話的萃取有兩則、增強肌膚抵禦力的功效。目前共有兩款產品，分別是至臻凝時精華水 La Lotion和至臻凝時面霜 La Crème，精華水能迅速保濕、滋潤及軟化肌膚，但質地卻十分輕盈，同時添加三重胜肽複合物，讓機會恢復光澤，為後續護膚做好準備；而面霜除了精華水的成分，還額外添加西印度櫻桃萃取及維生素C衍生物，滋養肌膚、鎖水的同時，還抑制黑色色，讓機會保持年輕。

查詢：CLARINS







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